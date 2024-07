“Ricordi”: ecco l’ultimo singolo della cantautrice maremmana Claudia Coli

Porto Ercole (Grosseto). Lunedì 8 luglio è uscito “Ricordi“, ultimo singolo della cantautrice maremmana Claudia Coli.

“Sono nata e cresciuta a Porto Ercole, ma vivo a Grosseto da 4 anni con la mia compagna – spiega Claudia -. Sono una piccola cantautrice, ho 3 inediti pubblicati nel 2020 e l’ultimo è uscito proprio lunedì scorso. Si intitola ‘ Ricordi’, è una canzone che ho scritto e composto io: per la prima volta sono riuscita a scrivere un pezzo dal mio cuore e dall’anima. È per le mie care nonne, che purtroppo sono volate tra gli altri angioletti, mi mancano tantissimo, quindi ho voluto scrivere di loro, della nostalgia, del dolore, della forza, dei ricordi belli che ho avuto con loro”.

“Ho scritto altri 2 pezzi che usciranno tra quest’anno e il prossimo, con la mia etichetta discografica Orangle Record. Il mio sogno è Sanremo Giovani, sto puntando a quello quest’anno, anche perché è l’ultima possibilità di partecipare alla manifestazione, visto il limite di età che è stato inserito. Cantare per me non è solo prendere il microfono e dire due parole, ma significa tutto per me, è libertà, è un modo che uso per trasmettere le mie emozioni, quello che canti lo devi sentire davvero, devi provarlo, devi averlo provato – sottolinea Claudia -. Negli utlimi 2 anni ho partecipato a ‘Viva il videobox’, un programma su Rai 2 di Fiorello”.

“Il prossimo anno farò uscire un piccolo cd contentente 7 brani e inizierò a fare dei piccoli live. Sento che piano piano il mio sogno si sta avverando – termina Claudia -. Ma a me va bene anche cosi, perchè ho già vinto, dal momento che mi sono rialzata dopo anni di prese in giro da persone senza cuore, cominciando a scrivere pezzi e ad essere più forte”.

Ecco il link del video della canzone su YouTube: https://www.youtube.com/watch?si=aYVBckDFtjsH0gaU&v=oxcQIWjnSTE&feature=youtu.be