“Arte in Corso”, torna la mostra a cielo aperto: 44 artisti protagonisti e Dj Set

Porto Santo Stefano (Grosseto). Al via la seconda edizione di “Arte in Corso”, una mostra open air che unisce l’arte visiva e la musica in un evento unico.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio a partire dalle 17 lungo corso Umberto I, nel cuore di Porto Santo Stefano.

Il programma

Dopo il grande successo della prima edizione, “Arte in Corso” ritorna con ancora più entusiasmo e coinvolgimento. Quest’anno, l’evento vedrà la presenza di ben 44 artisti, più del doppio rispetto all’edizione precedente, che esporranno le loro opere lungo il suggestivo percorso di corso Umberto I, trasformando la via in una galleria d’arte a cielo aperto affacciata sul mare dell’Argentario.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalla musica di Black Sheep, che con il suo dj set accompagnerà per tutta la durata dell’evento, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Con il suo eclettico mix di generi e sonorità, Black Sheep renderà ancora più speciale l’esperienza di “Arte in Corso”, offrendo un connubio perfetto tra arte visiva e arte sonora.

L’evento è organizzato dal Centro coommerciale naturale del centro storico di Porto Santo Stefano, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. “Arte in Corso” è un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per promuovere l’arte e la cultura in tutte le loro forme e per offrire un momento di svago e di incontro alla comunità e ai visitatori.