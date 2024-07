“Il quinto elemento”: pittura, musica, danza e film in un’unica giornata

Porto Ercole (Grosseto). Orto botanico Corsini ospita, nell’ambito degli eventi “I Notturni”, “Il quinto elemento: materia e spirito / Spazio e percezione”, che si terrà venerdì 12 luglio.

L’evento, curato da Visionarte e in collaborazione con l’associazione Argentario and Friends e SUarte, offrirà una combinazione unica di performance artistiche che interpreteranno il tema del quinto elemento, ovvero l’“Armonia”.

Il programma prevede un incontro alle 19 a Forte Stella, a Porto Ercole, dove sarà introdotto il concept dell’esibizione. Alle 20 inizieranno le performance di Lorena Mani Tiberi, Rbsn Alessandro Rebesani e Arianna Tiberi. Questi artisti uniranno pittura, musica e danza per esplorare i quattro elementi della natura – terra, aria, acqua e fuoco – culminando in una rappresentazione dell’armonia, il cosiddetto “quinto elemento”.

Successivamente, alle 21.30, l’orto botanico Corsini ospiterà la proiezione del cortometraggio documentario “Accra”, scritto e diretto da Paolo Timossi. Il film offrirà uno sguardo profondo e artistico sulla città di Accra, portando avanti il tema dell’armonia e del cambiamento già esplorato nelle performance precedenti. Paolo Timossi sarà presente per raccontare in prima persona l’esperienza vissuta durante la realizzazione del documentario.

Durante la serata emergeranno le idee degli artisti che interpreteranno il tema del quinto elemento, offrendo al pubblico una preziosa opportunità per vivere un’esperienza artistica immersiva. La collaborazione con realtà artistiche giovanili, come già per Arte Stella, testimonia l’impegno dell’orto botanico Corsini nel promuovere eventi culturali di alta qualità e nell’incoraggiare la partecipazione di tutti all’arte.

Per ulteriori informazioni e per prenotare una visita all’orto botanico Corsini, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero +39.331.4172072 o a scrivere a info@ortobotanicocorsini.org.