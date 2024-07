Mercatino dell’artigianato e spettacolo: doppio appuntamento nel centro storico

Capalbio (Grosseto). È un’estate ricca di eventi quella che va in scena a Capalbio, anche grazie alle iniziative organizzate dal Centro commerciale naturale di Capalbio in collaborazione con il Comune. Domani, martedì 9 luglio, un doppio appuntamento nel centro storico del capoluogo.

“Questo è soltanto uno – dichiarano Federico Bordo, assessore con delega all’associazionismo, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – dei tanti eventi previsti per la stagione, nati grazie alla sinergia fra l’amministrazione comunale, il Centro commerciale naturale e le associazioni locali, frutto di un proficuo dialogo volto alla promozione del territorio. Per questo motivo ringraziamo il Ccn di Capalbio e tutte le associazioni che si sono prodigate per la creazione di un mini-palinsesto estivo, che la nostra amministrazione ha deciso di cofinanziare”.

Si comincia alle 17 con il mercatino diffuso dell’artigianato, per poi proseguire alle 19 con lo spettacolo “Cromatica music home”.

“Siamo davvero felici – commenta la presidente del Ccn Erika Marcucci – di poter ospitare gli spettacoli della scuola locale, con studenti e insegnanti che si alterneranno nelle esibizioni, e i tanti artigiani locali o che si sono ispirati per le loro opere al territorio capalbiese presenti al mercatino. Stiamo già lavorando, infatti, alla selezione dei prossimi espositori per promuovere sempre realtà nuove e di alto profilo qualitativo. Ringrazio, infine, l’amministrazione comunale per il supporto e i commercianti che sostengono il calendario del mese di luglio del nostro Ccn”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ccncapalbio@gmail.com.