Torna l’appuntamento con “Capalbio Libri”: i protagonisti dell’edizione 2024

Capalbio (Grosseto). “Capalbio Libri”: torna il festival su “Il piacere di leggere. In piazza. In rete”.

Si avvicina la XVIII edizione di uno dei festival estivi più conosciuti, consolidati e apprezzati della Maremma. Dal 29 luglio al 3 agosto, protagonisti di questa edizione saranno libri di saggistica e i loro autori e/o autrici che animeranno piazza dei Pini per sei imperdibili serate.

L’apertura sarà con Sergio Rizzo e “Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili” (Solferino). Attesi Stefano Bartezzaghi, Fillippo Ceccarelli, Eugenio Giani, Veronica De Romanis, Eugenio Murrali, Roberto Zaccaria.

Caratteristica del festival è affidare l’illustrazione ogni anno a un artista diverso. Per questa edizione, nasce da una collaborazione con TheSIGN – Comics & Arts Academy, scuola di arti visive di Firenze. Nei primi mesi dell’anno in corso la scuola ha indetto un concorso tra i suoi studenti, che hanno partecipato con l’invio di numerosi progetti di illustrazione per l’immagine di “Capalbio Libri” 2024.

A partecipare sono stati tutte e tutti giovani tra i 18 e 22 anni. Le illustrazioni dei tre finalisti sono state sottoposte a una giuria composta da: Bernard Dika, responsabile del Progetto Giovani della Regione Toscana, Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, Patrizia Puccini, assessore a politiche sociali e culturali, giovanili, scuola e istruzione del Comune di Capalbio, Riccardo Sebastiani, imprenditore del settore turistico-alberghiero, e Piero Zagami, Art Director di “Capalbio Libri”. A firmare le tre opere finaliste sono le artiste Rachele Pellegrini, Chiara Di Leo e Marta Giangregorio.

L’opera scelta (nella foto) per essere l’illustrazione di “Capalbio Libri” 2024 è di Rachele Pellegrini. Classe 1996, toscana, di professione creativa. Il suo percorso formativo, tutt’altro che lineare, comincia tra i banchi di un Liceo classico lucchese, prosegue in aule universitarie bolognesi e pisane per poi approdare alla TheSign Comics & Art Academy di Firenze, dove ha incontrato il mondo della narrazione e dell’illustrazione.

“Quando mi è stato proposto di realizzare un’illustrazione per Capalbio Libri – ha dichiarato la Pellegrini – mi sono chiesta cosa l’esperienza della lettura sia per me. Quello che vedete è il racconto della risposta: aprire un libro e leggere una storia è aprire uno spioncino sulla parte nascosta della nostra dimensione; è guardare al microscopio la vita e lasciarsi guidare tra le sue forme assurde e colori inaspettati. I diversi personaggi dell’illustrazione sono lì a mettere in scena la lettura come una pratica immersiva, ma collettiva. Qualcosa che tanto sembra isolarci, quanto in realtà ci connette all’essenza dell’esperienza umana, e quindi agli altri e al mondo che condividiamo. Il palco è ovviamente il borgo di Capalbio, che, con tutti i libri che ospita, nei giorni del festival si trasforma in un luogo pieno di accessi a quella dimensione ricca di vita nascosta, a volte magica, non per questo meno autentica”.

Presenterà le serate Marta Mondelli, conduttrice storica di Capalbio libri.

“Capalbio Libri”

In attesa della prossima edizione, il festival continua a intensificare il dialogo con il mondo dei blogger, delle influencer, a qualificare la sua presenza su Instagram e Facebook, con attività mirate a valorizzare la manifestazione. L’operazione, oltre a essere legata alla comunicazione, ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua comunicazione e promozione potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2

Collabora con il festival la libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro.

Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami ed è organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag: rilevanti e significative alla realizzazione della manifestazione sono, come ogni anno, la collaborazione della Regione Toscana e quella del Comune di Capalbio. Si rinnova poi, anche per l’edizione 2024, il contributo della Fondazione Capalbio.

Il festival è promosso e co-organizzato dall’associazione “Il piacere di leggere”, con il sostegno di importanti aziende nazionali e di imprese maremmane di qualità.

Per gli aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito (https://capalbiolibri.it/) e i social del festival: pagina Facebook Capalbio Libri, pagina Twitter Capalbiolibri, pagina Instagram Capalbiolibri, canale YouTube Capalbio Libri.