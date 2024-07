Nuovo Cinema Tirreno: in arrivo “Fuga in Normandia” e il bis di “Inside Out 2”

Capalbio (Grosseto). Raddoppia il weekend al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio. In sala saranno proiettati “Fuga in Normandia“, con i premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson, e il campione d’incassi “Inside Out 2” (confermato dopo il successo dello scorso fine settimana).

“Fuga in Normandia”

Tratto da una storia vera, il film di Oliver Parker mette in scena la “grande fuga” dell’ottantenne veterano della Seconda guerra mondiale Bernie Jordan. In occasione del 70º anniversario dello sbarco in Normandia, infatti, decide di scappare dalla casa di riposo, in cui vive con la moglie, per tornare sulle coste della Francia, a rivivere la Storia.

“Inside out 2”

Nove anni dopo il primo capitolo, che conquistò ed emozionò il pubblico di tutte le età, il sequel animato esplora nuove dinamiche emotive nella mente della ormai adolescente Riley. Siamo sempre nel quartier generale delle emozioni, dove vecchie conoscenze e nuovi arrivati affrontano le sfide della pubertà! Se Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto avevano gestito con successo le emozioni di Riley, Ansia, Invidia, Imbarazzo ed Ennui (doppiate da Pilar Fogliati, Marta Filippi, Federico Cesari e Deva Cassel) stravolgono ogni equilibrio creando situazioni comiche e profonde che riflettono le sfide della crescita.

Gli orari

“Fuga in Normandia” sarà proiettato venerdì 5, alle 19.30, sabato 6, alle 20 e alle 22, e domenica 7 luglio, alle 20.30. Negli stessi giorni ci sarà anche “Inside Out 2”: venerdì 5, alle 17.30 e alle 21.30, sabato 6, alle 18, e domenica 7 luglio, alle 18.30.

Per restare sempre aggiornati è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del Nuovo Cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.