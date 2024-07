“Inghilterra all’ultimo stadio”: Stefano Boldrini presenta il suo libro insieme a Gianfranco Zola

Capalbio (Grosseto). Un viaggio nell’Inghilterra attraverso una delle sue forme culturali più celebri: il calcio. Il libro “Inghilterra all’ultimo stadio” (edito da Absolutely Free) racconta l’esperienza vissuta dal giornalista Stefano Boldrini nei suoi undici anni da corrispondente della Gazzetta dello Sport a Londra.

Un viaggio in quarantanove stadi che abbraccia le quattro nazioni del Regno Unito: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Una panoramica poliedrica: storie, personaggi, partite memorabili, imprese straordinarie come quella del Leicester di Claudio Ranieri, la casa di Belfast di George Best, le epopee del Manchester City di Pep Guardiola e del Liverpool di Jurgen Klopp, l’Inghilterra prima e dopo la Brexit. Ma anche allenatori, giocatori e professori italiani. Il cinquantesimo stadio è quello mancante nella collezione di Boldrini: il City Ground del Nottingham Forest, club tornato in Premier solo nel 2022 dopo la gloria di fine anni Settanta.

La presentazione si terrà mercoledì 3 luglio, alle 19, alla terrazza de Il Frantoio a Capalbio. Interverranno, oltre all’autore, Gianfranco Zola e Paolo Bertelli, preparatore atletico del Chelsea dal 2016 al 2019. Modererà il giornalista Gregorio Catalano.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.