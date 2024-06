Orbetello Book Prize: Antonio Franchini e Teresa Ciabatti protagonisti della seconda serata

Orbetello (Grosseto). Proseguono gli incontri con i finalisti della terza edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast. I finalisti stanno incontrando il pubblico nei Giardini chiusi di Orbetello. Ingresso libero ed entrata da piazza Cortesini.

Venerdì 28 giugno, alle 19.30, Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio) dialoghera con Teresa Ciabatti. Antonio Franchini, con maestria e misura, eccesso e discrezione, ha scritto un romanzo-memoir di personaggi che circondano una protagonista sempre al centro della scena. Un’eroina eccessiva e imprevedibile, capace di alternare toni drammatici e ossessivi a momenti decisamente comici. È un racconto che mescola la commedia eduardiana al furore ctonio, l’urgenza di uno sfogo viscerale alle cadenze studiate di una messa in scena, di una vera e propria recita.

Venerdì 28 giugno, alle 21, chiuderà la serata Susanna Bissoli con “I folgorati” (Einaudi) e dialogherà con Sandra Petrignani. I protagonisti di questo romanzo sono proprio dei folgorati: da quando li ha attraversati la morte, la vita è diventata una cosa imprevedibile. Una figlia volubile e spinosa, un padre burbero, con la lingua sciolta e la gamba cancara. Sono malati tutti e due, bisticciano e si rincorrono, si aiutano pù ridendo che piangendo.

Condurrà le tre serate Carola Carulli, giornalista e scrittrice. Cura le rubriche “Achab” e “Tg2 Weekend”, dedicate alla lettura. In libreria con Tutto il bene, tutto il male (Salani).

La finalissima sarà sabato 29 giugno, dalle 21.30, quando Paolo Di Paolo, presidente della giuria, scrittore e critico letterario, intervisterà lo scrittore svedese Björn Larsson, noto come uno degli autori scandinavi più conosciuti e apprezzati anche in Italia. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ricordiamo il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante, il Premio internazionale cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia. A lui verrà consegnato il premio “Tributo alla carriera“.

Seguirà la premiazione per la migliore opera di narrativa. Il vincitore di Orbetello Book Prize 2024 sarà proclamato dalla giuria del Gruppo di selezione, dal Gruppo lettori forti di Orbetello, dal Gruppo giovani lettori di Orbetello che arrivano da Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico commerciale, Istituto professionale eno-gastronomico. E, infine, anche dal Gruppo “Amici del Parco della lettura”, quest’anno costituito da ben 100 membri.

Una menzione speciale è stata data a Valeria Parrella per “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli).

Il premio che verrà consegnato ai vincitori è una scultura che riproduce fedelmente la parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini chiusi ed è realizzato con cura e passione da uno storico artigiano orbetellano, Ilio Campidonico.

“Siamo arrivati alla fase finale – dichiara Paolo Di Paolo, presidente della Giuria del Premio –. Saranno dei momenti di bellezza e poesia da vivere con il pubblico per condividere nuove e interessanti occasioni di dialogo“.

L’Orbetello Book Prize si avvale della collaborazione di La Selva, Centro commerciale naturale, Gitav, libreria Bastogi, Vivai Pitorsino e Trait d’union, ed è realizzato con il contributo di Emma Villas, Banca Tema, Conad, Podere Maremma, Olio Leccino.

Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. Il premio è stato ideato e curato da Zigzag Srl, un’agenzia di comunicazione integrata specializzata nella comunicazione editoriale.