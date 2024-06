Torna il “Pereta Jazz Club”: due notti a ritmo di musica nel borgo

Magliano in Toscana (Grosseto). Un fine settimana all’insegna della grande musica jazz animerà, venerdì 28 e sabato 29 giugno, il borgo di Pereta. Torna, infatti, il “Pereta Jazz Club“, un evento organizzato dalla Pro loco di Pereta insieme alla fattoria “Le Pupille”, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana.

Due serate imperdibili, con un mix perfetto di aperitivi musicali e concerti dal vivo, pensati per incantare gli appassionati del genere: il “Pereta Jazz Club”, infatti, immerso nel fascino storico del borgo di Pereta, è lo scenario ideale per chi vuole godersi la magia del genere musicale.

Il programma

Si parte venerdì 28 giugno, alle 19, con l’Aperijazz, un appuntamento ormai consolidato, che permette di gustarsi un aperitivo accompagnato dalle note eleganti del Midian Jazz Trio. Una formazione, conosciuta per il suo stile raffinato e coinvolgente, che creerà l’atmosfera perfetta per l’inizio della serata.

A seguire, dalle 21, sul palco del Pereta jazz club in piazza San Marco, salirà il Trio Grossi, Tavolazzi, Roventini. Una combinazione di talenti straordinari che regalerà al pubblico un concerto indimenticabile, dove l’abilità tecnica e l’espressività dei musicisti si fonderanno per creare un’esperienza sonora unica.

Sarà di nuovo il Midian Jazz Trio ad esibirsi per l’Aperijazz sabato 29 giugno, sempre alle 19, per aprire la serata in un’atmosfera accogliente e rilassata. Alle 21 gran finale, di nuovo in piazza San Marco, per il weekend di musica con il concerto del Lino Patruno Jazz Show. Lino Patruno, figura di spicco del panorama jazz italiano e internazionale, porterà sul palco della manifestazione tutta la sua esperienza e il suo carisma, offrendo uno spettacolo che spazierà tra i classici del jazz e composizioni originali, per una performance che si preannuncia straordinaria.