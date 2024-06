Arte e cultura, ritornano i “Notturni” all’orto botanico: due mesi ricchi di iniziative

Porto Ercole (Grosseto). L’orto botanico Corsini annuncia il ritorno dei “Notturni”, una serie di eventi estivi dedicati all’arte e alla cultura che, come ogni anno, illumineranno le serate dell’orto a Porto Ercole.

Dal 28 giugno al 7 settembre, l’orto botanico si trasformerà infatti in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo al pubblico serate uniche e indimenticabili all’insegna della creatività e della bellezza, un palinsesto di appuntamenti che si susseguiranno nella suggestiva atmosfera del giardino affacciato sul molo di Porto Ercole, punto di riferimento culturale dell’Argentario.

I “Notturni” rappresentano un’opportunità imperdibile per vivere le notti estive in modo unico, immersi in un’atmosfera di pura magia e creatività. Ogni serata sarà un viaggio emozionante attraverso diverse forme d’arte: dal teatro alla letteratura, dalla musica alle performance artistiche. Gli spettatori avranno l’occasione di assistere a rappresentazioni teatrali, incontri con autori, esibizioni musicali e discussioni storiche, il tutto nella splendida cornice dell’orto botanico Corsini.

Il programma

Ecco il calendario degli eventi:

venerdì 28 giugno, alle 20 – Notturni teatrali con “Gran Caffè Goldoni”, liberamente tratto dalle commedie di Carlo Goldoni, con la regia e l’adattamento di Paola Maffioletti, prodotto da Altamarea Teatro;

domenica 30 giugno, alle 20 – Notturni letterari con la presentazione del libro “Lothar. Il Demone del successo” di Fabrizio Fondi, edizione Mondoscrittura, con un dialogo con l’autore Silva Gentilini;

venerdì 12 luglio, alle 21 – Notturni con la performance “Il quinto elemento, materia e spirito / spazio e percezione”, presentato da Visionarte. Live performance di Arianna Tiberi, Alessandro Rbsn e Mani Lorena;

venerdì 19 luglio, alle 21.30 – Notturni dell’arte con “Inseguendo Caravaggio, nei suoi luoghi e nei suoi quadri” di Vania Colasanti, edito da Baldini+Castoldi, con un dialogo con l’autrice Costantino D’Orazio;

sabato 20 luglio, alle 21.30 – Notturni della storia con “L’Italia delle fortificazioni e dei giardini” con Gabriele Nannetti e Donatella Grifo, della Soprintendenza di Siena. Modera Lorenzo Fusini;

sabato 27 luglio, alle 21:30 – Notturni musicali con “Il meglio di Puccini” con Cinzia Forte (soprano) e Marco Scolastra (pianoforte), prodotto da Iuc – Istituzione universitaria dei concerti;

sabato 3 agosto, alle 21:30 – Notturni del teatro con “Le strepitose donne di Shakespeare” di e con Giacomo Moscato;

martedì 6 agosto, alle 21.30 – Notturni letterari con la rresentazione del libro “Abu Dhabi Blues” di Alberto Guarnieri, in dialogo con Mariolina Sattanino;

sabato 10 agosto, alle 21:30 – Notturni della storia, con “Alla scoperta della vita di Giacomo Puccini”, con il circolo culturale “G. Mariotti”, con Doriana Rispoli e Lorenzo Fusini;

sabato 31 agosto, alle 21.30 – Notturni letterari con la rresentazione del libro “Bloccato dal bel tempo” di Fabio Biferali;

sabato e domenica 7/8 settembre – “Green Weekend”, un weekend dedicato agli amanti della botanica e del giardinaggio per una full immersion nel mondo del green, a conclusione della stagione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’ufficio stampa dell’orto botanico Corsini: cell. +39.331.4172072, mail info@ortobotanicocorsini.org (prenotazione per gli spettatori).

Orto botanico Corsini

L’orto botanico Corsini, situato a Porto Ercole, è un luogo di eccellenza per la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura botanica. Fondato nel 1868, l’orto offre una varietà di eventi e attività educative che mirano a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della natura e dell’ambiente.