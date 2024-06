“Terramara”: al via il festival itinerante di cinema e folklore

Orbetello (Grosseto). Presentato oggi (20 giugno 2024) il festival di cinema itinerante “Terramara“, progetto realizzato dall’associazione Agape Odv, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello. La presentazione si è tenuta nella sala del Consiglio del Comune di Orbetello alla presenza dell’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, e di una delegazione di rappresentanti di Agape Odv: il vice presidente Marco Franci, i consiglieri Chiara Caggiula e Simone Ferrini e il socio volontario Filippo Cerri.

«”Terramare – Festival di cinema e folklore” – spiegano da Agape – è un festival di cinema itinerante in Maremma legato ai concetti di cultura popolare, comunità, tradizione e futuro, che si svolgerà nel comune di Orbetello tra giugno e settembre 2024. Il festival prevede di recuperare i discorsi della tradizione attualizzandoli, unendo conferenze, presentazioni e incontri laboratoriali a proiezioni cinematografiche in location inusuali e legate al mondo contadino e rurale: aziende agricole, poderi, paesi, trasformandoli in una vera e propria arena cinematografica all’aperto».

«L’esperienza cinematografica – aggiungono dall’associazione – diventa motore di partecipazione collettiva con il fine di produrre discorsi relativi alle tematiche del territorio, della tradizione popolare, dello sviluppo, della necessità del racconto e della condivisione di storie. “Terramara” è un progetto di Agape Odv e Progetto Chinino, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del bando “Arti visive” 2024. La direzione artistica è andata a Filippo Cerri, il direttore organizzativo e responsabile della comunicazione è Simone Ferrini».

«Da parte nostra, come amministrazione comunale – spiega l’assessore Ottali –, abbiamo accolto con entusiasmo il progetto che coinvolge molti dei luoghi rurali più importanti del nostro territorio e ne abbiamo condiviso modalità e obiettivi. E’ molto importante, infatti, che, attraverso la riscoperta delle nostre radici culturali e delle nostre tradizioni, si creino occasioni di socialità e di confronto, capire da dove veniamo per ragionare insieme su dove stiamo andando».