Nuovo cinema Tirreno: in sala c’è “Food for profit”

Capalbio (Grosseto). Al via il primo appuntamento di “Sotto al piatto“, la rassegna di documentari organizzata in collaborazione con Slow Food Costa d’Argento, che propone l’esplorazione del mondo del cibo e dell’industria alimentare.

Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige si parte con “Food for profit“, il docufilm di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, che denuncia le crudeltà degli allevamenti intensivi e le connessioni tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

“Food for profit” sarà proiettato sabato 22 giugno, alle 18, e a seguire ci sarà l’incontro per approfondire il tema della rassegna “Sotto al piatto” con Gianluca Felicetti, presidente della Lega antivivisezione (Lav), Marco Del Pistoia di Slow Food Toscana e Lorenzo Mineo di Food for profit ed Eumans (in collegamento video). L’incontro sarà moderato da Margherita Ambrogetti Damiani. Dalle 17 alle 21, inoltre, ci sarà il mercatino dei produttori di Slow Food Costa d’Argento. Il docufilm sarà in sala anche domenica 23 giugno, alle 18.30.

Il biglietto avrà un costo di 7 euro e potrà essere acquistato direttamente in sala oppure online (https://www.fondazionecapalbio.it/event…/food-for-profit).

Il weekend al Nuovo cinema Tirreno vedrà poi (a grande richiesta) il ritorno di “El paraiso”, il film di Enrico Maria Artiale. La pellicola, presentata all’80° Mostra del cinema di Venezia nella sezione “Orizzonti” (dove si è aggiudicata il Premio per la miglior sceneggiatura e quello per la miglior interpretazione femminile), sarà proiettata venerdì 21 giugno, alle 19 e alle 21, e domenica 23 giugno, alle 20.30.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.