“I Luoghi del Tempo”: Franco Arminio ed Erica Mou protagonisti in Feniglia

Orbetello (Grosseto). Inizia la seconda settimana de “I Luoghi del Tempo”, venerdì 31 maggio, con una data già sold out da giorni: la terza tappa del festival maremmano si sposta a sud del territorio, alla Feniglia (Orbetello), confermando un programma di grande qualità.

Protagonista di questo appuntamento sarà il celebre poeta, scrittore e “paesologo” Franco Arminio, che darà inizio alla giornata (alle 18) con una passeggiata nella pineta della Feniglia (l’ingresso è previsto dal lato di Porto Ercole); insieme a lui saranno presenti Giovanni Quilghini (Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica) e Luca Mantiglioni (capo servizio de La Nazione, redazione di Grosseto).

Il programma proseguirà, alle 19, con la cantautrice Erica Mou: artista molto amata che si muove tra pop, folk e musica indipendente, con una lunga serie di successi accumulati, nonostante la giovane età (come il premio della critica Mia Martini e il premio Sala Stampa Radio Tv a Sanremo 2012 con il brano “Nella vasca da bagno del tempo”).

La serata si chiuderà alle 20 con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici e vitivinicoli del territorio, offerti dall’azienda Bruni e dei Pescatori di Orbetello.

“I Luoghi del Tempo” proseguirà per altri due settimana consecutive per chiudersi il 20 giugno, con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come: Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino.

Da segnalare con particolare attenzione, l’anteprima nazionale che il festival ospiterà “A piedi nudi sulla terra” installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, che sarà allestita nella suggestiva località dell’ex terminal minerario di Terra Rossa, a Scarlino. La performance, prevista sabato primo (biglietti acquistabili sul posto solo dalle 23) e domenica 2 giugno, sarà ospitata all’interno del festival come anteprima nazionale prima di spostarsi al Ravenna Festival, dove sarà allestita dal 7 al 9 giugno.

L’8 giugno, invece, a Castiglione della Pescaia si terrà per l’omaggio a Sergio Staino, nel giorno del suo compleanno: protagonisti Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra (data attualmente sold out).

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Cesvot; main sponsor Conad

I luoghi del 31 maggio

La riserva forestale di protezione “Duna Feniglia” occupa una fascia di territorio pianeggiante tra la laguna di Orbetello a nord e il Mar Tirreno a sud, che congiunge il promontorio dell’Argentario con il colle di Ansedonia. Nel 1911, attraverso azioni di esproprio, la Feniglia pervenne al Demanio forestale e dall’anno successivo presero avvio i difficili lavori di riforestazione della duna. Nell’arco di 50 anni sono stati rimboschiti circa 460 ettari. La Duna Feniglia, istituita nel 1971, fu dichiarata riserva forestale di protezione, per la importante funzione protettiva e di contrasto alla erosione esercitata dai forti venti di mare.

I protagonisti

Franco Arminio

Poeta, scrittore e regista. Autodefinitosi ‘paesologo’, ha raccontato i piccoli paesi d’Italia descrivendo con estrema realtà la situazione soprattutto del Mezzogiorno d’Italia. Animatore di battaglie civili, collabora con diverse testate locali e nazionali (il Corriere della sera, Il manifesto e Il Fatto Quotidiano) e ha realizzato vari documentari.

Da febbraio 2024 conduce “La biblioteca dei sentimenti”, trasmesso su Rai 3 il sabato pomeriggio. Negli ultimi anni ha pubblicato molti libri, con notevole successo di critica e crescente apprezzamento dei lettori, tra gli ultimi: “La cura dello sguardo” (Bompiani, 2020), “Studi sull’amore” (Einaudi, 2022), “Sacro minore” (Einaudi, 2023) e “Canti della gratitudine” (Bompiani, 2024).

Erica Mou

Cantautrice classe 1990, ad oggi conta oltre seicento concerti in Italia e all’estero e ha all’attivo sei album in studio. Con il brano ‘Nella vasca da bagno del tempo’ partecipa al Festival di Sanremo 2012 nella sezione dedicata ai giovani ottenendo l’apprezzamento della stampa, che le assegna il premio Mia Martini e il premio Sala Stampa Radio Tv. Nel 2020 ha scritto il suo primo romanzo ‘Nel mare c’è la sete’ e tiene rubriche su alcuni giornali e riviste (La Gazzetta del Mezzogiorno, The Collector). Il suo ultimo album, uscito nel 2021 si intitola ‘Naturae’.

“I Luoghi del Tempo e la “Redazione Giovani”

Il progetto ha come obbiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I Luoghi del Tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

“Redazione Giovani” è uno dei progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, dedicato a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

La “Redazione Giovani” è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione. Nel 2024 saranno coinvolti gli studenti: Vittoria Barometri, Alberto Di Nella, Alessandro Falconi, Ilaria Leonelli, Emma Vannucchi, con il coordinamento di Benedetta Rustici.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I Luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto 7 euro

Ridotto 5 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012

Prevendite online: www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it

prevendite “A piedi nudi sulla terra”: www.marte.18tickets.it (biglietto 7 euro intero, 5 euro ridotto per i possessori di Carta Insieme Conad, massimo 1 biglietto per carta).

N.B.: si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni e programma: www.iluoghideltempo.it