“Cantamaggio itinerante”: per le vie del paese arriva la prima edizione della manifestazione

Magliano in Toscana (Grosseto). Maggio, si sa, è il mese in cui, in Maremma, si celebra la bella stagione.

Arriva, quindi, la prima edizione di “Cantamaggio itinerante“, un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Magliano in Toscana, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Magliano in Toscana, Scansano e Campagnatico e con l’Auser di Magliano in Toscana e Scansano, che parte, domenica 26 maggio, proprio dal borgo di Magliano.

Ad esibirsi saranno Le donne di Magliano, i Maggerini degli Olmini, i Maggiolini del “Batacchio”, i Poggiolani, i cantori di Civitella Marittima e di Braccagni.

Dalle 16, quindi, i gruppi di maggerini animeranno le vie del centro storico, giungendo da diverse porte – San Martino, Porta San Giovanni, Porta Nova, e chi passeggia per le vie, quindi, potrà fermarsi ad ascoltare l’abilità dei cantori che, oltre ai cori della tradizione, si cimenteranno anche con l’ottava rima.

La musica in strada continuerà fino alle 18, quando i vari gruppi si troveranno al Torrione, dove è prevista l’esibizione del cantastorie Mauro Chechi e quella dei maggerini, il tutto presentato da Carlo Sestini.

Durante l’evento al Torrione, avverrà il passaggio di testimone tra i Comuni organizzatori: quello di Magliano in Toscana passerà le consegne a Campagnatico, incaricato di ospitare la seconda edizione dell’iniziativa.