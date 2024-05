“Pazze di libertà”: Silvia Meconcelli presenta il suo romanzo

Orbetello (Grosseto). Ultimo appuntamento con la rassegna “La Maremma e i suoi scrittori”, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma.

Venerdì 17 maggio, alle 17, è in programma alla biblioteca comunale “Raveggi” di Orbetello la presentazione del libro “Pazze di libertà”, di Silvia Meconcelli. Un incontro che sarà presentato e moderato da una storica e una scrittrice: a dialogare con Silvia Meconcelli, infatti, saranno la storica Marica Setaro e la scrittrice Carlotta Fruttero.

“Pazze di libertà”

Il libro, edito da Alter Ego Edizioni, racconta la storia di Maria, una donna rinchiusa, durante il Ventennio, in un manicomio. Sullo sfondo una Grosseto segnata dalle bombe, dalle razzie e dalla lotta partigiana, “Pazze di libertà” tratta il tema della reclusione delle donne durante il regime fascista, a cui spesso si faceva ricorso per colpire le dissidenti. Silvia Meconcelli, grossetana, è autrice anche del romanzo “Quel che non sai di me”. Con “Pazze di libertà” ha vinto il premio letterario di narrativa e poesia “La città sul ponte” nel 2019.

Con questa presentazione si chiude anche il ricco calendario di appuntamenti de “La Maremma e i suoi scrittori“, organizzato per la Rete Grobac tra le attività di promozione della lettura nei tanti punti che aderiscono alla Rete delle biblioteche di Maremma. Per informazioni sulle prossime attività di Rete è possibile consultare il sito internet www.bibliotechedimaremma.it.