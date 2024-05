Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva “Confidenza” di Daniele Luchetti

Capalbio (Grosseto). Nuovo appuntamento nella sala di Borgo Carige.

Questo weekend sarà proiettato “Confidenza”, il thriller psicologico di Daniele Luchetti tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Il film parla dell’amore provato dal professore di lettere Pietro Vella (interpretato da Elio Germano) per la studentessa Teresa (Federica Rosellini), a cui rivela un segreto inconfessabile. Ma è anche il ritratto di un uomo contemporaneo e della sua mediocrità: fintamente modesto, narcisista e con pensieri violenti che, terrorizzato dall’idea di essere visto per ciò che realmente è, ha finto per tutta la vita di essere migliore.

Gli orari

“Confidenza” sarà proiettato al Nuovo cinema Tirreno venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio, alle 18.30 e alle 21.30. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.