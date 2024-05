Orbetello Book Prize: ecco i tre finalisti dell’edizione 2024 del premio letterario

Orbetello (Grosseto). Proseguono i lavori per la terza edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario del Comune di Orbetello, realizzato in partenariato con l’agenzia ZigZag, che sarà consegnato a un’autrice o a un autore italiano di narrativa già pubblicato all’estero, e il tributo alla carriera che premierà un’autrice o un autore straniero.

Come ogni edizione, anche questa terza si terrà nel parco dei Giardini chiusi di Orbetello dal 27 al 29 giugno.

I finalisti

E’ il momento di conoscere la terna finalista del premio. Scelta dal presidente Paolo Di Paolo e dalla giuria del Gruppo di selezione, composta da Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali e da Sandra Petrignani, insieme al Gruppo di lettori forti Fausto Carotti (dirigente d’azienda), Silva Gentilini (scrittrice), Lorena Manini (bibliotecaria), Giorgio Razzoli (libraio), Maurizio Vichi (insegnante), è così composta: Susanna Bissoli, con “I Folgorati”, edizioni Einaudi; Antonio Franchini, con “Il fuoco che ti porti dentro”, edizioni Marsilio; Lidia Ravera, con “Un giorno tutto questo sarà tuo”, edizioni Bompiani.

Una menzione speciale della giuria a Valeria Parrella per il libro P”iccoli miracoli e altri tradimenti”, edito da Feltrinelli.

Il tributo alla carriera

Il tributo alla carriera sarà consegnato a Björn Larsson, scrittore e francesista svedese, filologo, traduttore, noto come uno degli autori svedesi più conosciuti e apprezzati anche in Italia. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ricordiamo il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante, il Premio internazionale cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia.

“È sempre incoraggiante ricevere un premio di prestigio perché dietro ci sono lettori che prendono la letteratura sul serio – dichiara Larsson -. Vale ancora di più quando il premio non è dato soltanto per l’ultima « novità » o quello di cui «tutti parlano». In questo mondo fatto di frammenti e una marea di bits, un premio come quello di Orbetello ci fa ricordare che la letteratura non deve avere una scadenza”.

“Non è stato facile, né per i giurati né per i lettori di qualità – dichiara Paolo Di Paolo -, arrivare alla terna di questa edizione, che rappresenta scritture e percorsi diversi, due autrici di differenti generazioni, un autore che conosce bene il mondo editoriale e con una voce riconoscibile; una menzione speciale ai racconti di Valeria Parrella, davvero maestra del racconto. Siamo molto felici di assegnare il tributo alla carriera a Björn Larsson, scrittore svedese popolarissimo, molto amato e con un rapporto speciale con l’Italia. Ci è sembrato importante premiarlo anche in virtù del suo ultimo libro, “Essere o non essere umani”, perché pone domande rispetto alla nostra natura di “essere umani-umani”.

“Con entusiasmo viene annunciata la terna di questa edizione di Orbetello Book Prize e il tributo alla carriera a Björn Larsson – dichiara Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo -. Un’occasione per ribadire quanto sia importante per Orbetello un premio internazionale letterario che valorizza il territorio e coinvolge i cittadini. Ci avviciniamo sempre di più alle giornate che permetteranno di coinvolgere il territorio e premiare i nostri ospiti. Si respira già un’atmosfera speciale”.

Adesso entra in gioco la giuria al completo, arricchita dai 100 giurati del Gruppo Amici del Parco della lettura, dal Gruppo dei Giovani lettori di Orbetello, composta da studenti di Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico commerciale, Istituto professionale eno-gastronomico. Insieme al Gruppo di selezione e al Gruppo dei lettori forti, costituiscono una giuria di 120 persone che dovranno scegliere il vincitore della terza edizione di Orbetello Book Prize 2024.

Hanno vinto le precedenti edizioni: nel 2022, per la sezione narrativa italiana, “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” di Antonio Pascale, edizioni Einaudi. Nel 2023 “La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi, edito da Mondadori.

Tributo alla Carriera: David Leavitt nel 2022, Fernando Aramburu nel 2023.