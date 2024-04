Nuovo cinema Tirreno: in sala arriva “La moglie del presidente”

Capalbio (Grosseto). Candidato al Premio César tra i debutti alla regia francesi più interessanti dell’anno, l’opera prima di Léa Domenach è una commedia coloratissima e pop, liberamente ispirata alla vicenda di madame Chirac, consorte dell’ex presidente francese in carica dal 1995 al 2007.

“La moglie del presidente” sarà proiettato venerdì 3, alle 19 e alle 21.30, e domenica 5 maggio, alle 17, 19 e 21.30, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Una sensazionale Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, l’ombra ribelle alle spalle di Chirac, conservatrice, pragmatica, amata, odiata, dileggiata, benefattrice e stratega. Il risultato è un’irriverente storia di empowerment femminile, il ritratto di una moglie e madre che, imprigionata troppo a lungo nel suo ruolo, prende in mano il proprio destino, liberandosi dagli stereotipi di genere per trasformarsi in un’icona femminista.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.