“Feste di Maggio” due week end ricchi di eventi animano il centro storico

Orbetello (Grosseto). Due intensi week end di iniziative e manifestazioni organizzati dalla Pro Loco Lagunare in occasione delle “Feste di Maggio”, finanziate con il contributo del Comune di Orbetello, che animeranno il centro storico della cittadina lagunare dal 10 al 12 maggio e dal 17 al 19 maggio.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il contributo a sostegno delle tradizionali “Feste di Maggio”, organizzate dalla Pro Loco Lagunare in collaborazione con altre associazioni attive sul territorio. Il contributo è stato concesso in quanto alle “Feste di Maggio” si riconosce un particolare interesse culturale e turistico volto non soltanto alla promozione del territorio, ma anche alla conservazione del patrimonio storico e culturale di Orbetello.

«Le “Feste di Maggio” – spiega il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scateni – sono cresciute moltissimo negli ultimi anni, candidandosi a essere nuovamente quell’atteso appuntamento che storicamente gli orbetellani festeggiavano con entusiasmo. Tra gli appuntamenti tradizionali ci sarà la processione a suffragio del santo patrono San Biagio, la Corsa dei barchini e stand gastronomici che promuovono l’anguilla, uno dei nostri più celebri prodotti tipici».

Due fine settimana di appuntamenti che, tra il sacro e il profano, raccontano la comunità lagunare in tutte le sue sfumature e che l’amministrazione ha deciso di sostenere in quanto: «L’Ente locale con finalità generali che rappresenta la propria comunità – si legge nella delibera – ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale; che tra gli obiettivi di cui allo statuto del Comune di Orbetello, si riconosce e si promuove il progresso economico e sociale della comunità, il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali e che lo Statuto medesimo, al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati, sollecita e riconosce il concorso di soggetti pubblici e privati nella promozione di uno sviluppo economico rispettoso dell’interesse generale».

«Non possiamo che ringraziare – sottolinea Scateni – l’amministrazione comunale per il costante supporto che offre alla Pro Loco per tutte le iniziative. Un lavoro, quello con l’assessore alla cultura e al turismo, Maddalena Ottali, ormai consolidato negli anni, fatto di fattiva collaborazione e reciproca fiducia che ci ha aiutati a crescere, non solo in termini di iniziative dirette ai cittadini, ma anche di eventi che, oltre agli orbetellani, riescono ad attirare anche altri visitatori».

«Da parte nostra – conclude il presidente della Pro Loco Lagunare – non possiamo che ringraziare anche tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo costante dei nostri progetti, mettendo a disposizione il loro tempo libero con passione e generosità. Ringraziamo tutti i nostri soci, quest’anno cresciuti moltissimo, per il supporto che ci offrono anche attraverso un gesto semplice come quello di aderire attraverso il tesseramento. Infine, ringraziamo le tante realtà associative che insieme a noi hanno contribuito a far crescere le “Feste di Maggio” creando una rete che permette di creare un ampio programma di qualità».

Il programma

Venerdì 10 maggio: dalle 21.30 nella sala dell’Auditorium, Orbetello Piano Festival, a cura dell’associazione Kaletra, Jieun Park, concerto per pianoforte.

Sabato 11 maggio: dalle 22 alle 2, in piazza Eroe dei Due Mondi, Dj Set con DJ Ghezzi, accompagnato da un “graffitaro” che si esibirà durante la serata.

Domenica 12 maggio: alle 18.00 partenza della santa processione dalla Peschiera di Ansedonia o direttamente dalla località Spiaggetta (ritrovo alle 20), a seconda delle condizioni meteo. Le reliquie del santo patrono sfileranno fino al Duomo, accompagnate dai Butteri maremmani, il gruppo bandistico città di Orbetello, il corteo storico e l’associazione Duca d’Arcos; durante la giornata due madonnari eseguiranno, in zona Duomo, dei lavori artistici dedicati a San Biagio.

Venerdì 17 maggio: alle 17 passeggiata culturale a cura del circolo culturale orbetellano “G. Mariotti”: “Alla scoperta della storia del trenino che collegava Orbetello all’Argentario”, ritrovo in piazza Cortesini con il narratore Emidio Cagnoli; dalle 21.30 nella sala dell’auditorium spettacolo teatrale a cura dell’associazione Teatroatratti (replica dello spettacolo il 26 maggio).

Sabato 18 maggio: alle 16.30, dopo la benedizione, gli equipaggi del Palio lagunare inizieranno a sfilare dal Duomo attraversando corso Italia, fino alla Guzman, accompagnati dagli Sbandieratori della Pieve. Presso la Terrazza Guzman e le Mura di Levante dalle 16 campo storico tendato a cura dall’associazione Duca d’Arcos in collaborazione con i Falconieri di Maremma, Compagnia arcieri San Giovanni, Sala d’Arme Achille Marozzo; alle 16.30 apertura degli stand della Pro Loco del “Pane, anguilla, birra e fantasia”. Alle 18.00 spettacolo degli Sbandieratori della Pieve. Alle 19.00 partenza della Corsa dei barchini. Alle 20.00 premiazioni e musica dal vivo. Alle 22.00 terzo spettacolo in notturna degli Sbandieratori della Pieve. La serata sarà accompagnata da musica d’intrattenimento a cura di Dj Energy.

Domenica 19 maggio: presso la Terrazza Guzman e Mura di Levante, alle 16.00 apertura dell’area ludica per grandi e bambini a cura del Ludobus, alle 16.30 live painting di Marco di Donato “Un disegno per Orbetello”, alle 17.00 apertura degli stand della Pro Loco “Pane, anguilla, birra e Fantasia”. Alle 18.00 consegna dei prestigiosi premi “Anguilla d’oro”, “Cavaliere d’Italia” e premio al “Merito”. Alle 19.00 tombola e mercante orbetellano. Alle 20.30 musica dal vivo con il gruppo Francis Jupiter. Alle 22.30 gran finale con spettacolo pirotecnico e musica.