Orbetello Piano Competition, record di iscrizioni: 180 giovani musicisti arriveranno in laguna

Orbetello (Grosseto). 180 giovani pianisti provenienti da ogni parte del mondo arriveranno in laguna per partecipare all’edizione 2024 della Orbetello Piano Competition, il concorso pianistico made in Maremma che si terrà all’auditorium comunale dal 3 all’11 maggio.

Nato nel 2017 da un’idea del maestro Giuliano Adorno e della dottoressa Beatrice Piersanti, l’Orbetello Piano Competition è un concorso pianistico aperto a giorvani talenti ed è organizzato dall’associazione Kaletra con il supporto dell’amministrazione comunale e di numerosi sponsor privati. Il concorso, nel corso del tempo, è cresciuto molto fino ad attestarsi tra i più prestigiosi anche sul piano internazionale.

«L’Orbetello Piano Competition, insieme al Piano Festival – spiega il maestro Giuliano Adorno, direttore artistico di entrambe le manifestazioni –, sono eventi cresciuti considerevolmente nel corso degli anni grazie al supporto dell’intero territorio, che li ha accolti con entusiasmo e partecipazione. Quest’anno siamo molto orgogliosi di annunciare che Orbetello Piano Competition ha raggiunto la quota record di 180 iscrizioni, numeri tra i più alti in Europa e che lanciano il concorso nel panorama mondiale».

Artisti provenienti da Italia, Croazia, Estonia, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Russia, Ucraina, Vietnam, Bulgaria, Usa, Cina, Corea del Sud, Giappone, Georgia, Armenia, Colombia, e persino dall’Australia, arriveranno a Orbetello per la competition che si divide in due categorie: Junior, aperta ai bambini in età prescolare fino ai 21 anni, e Master, dedicata ai pianisti fino a 35 anni che si contenderanno borse di studio e concerti premio nella stagione estiva di Orbetello Piano Festival e in altri festival, con cui l’associazione Kaletra ha stretto convenzioni in modo da promuovere i giovani talenti.

«L’Orbetello Piano Festival e l’Orbetello Piano Competition – commenta l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – sono per noi manifestazioni ormai consolidate che l’associazione Kaletra, guidata dalla presidente Piersanti, ha strutturato con grande professionalità creando una sinergia forte tra arte e territorio. Sapere che arriveranno tanti giovani musicisti da tutto il mondo ci riempie di orgoglio e, da parte nostra, dobbiamo impegnarci a presentare loro il nostro territorio nel miglior modo possibile. Mi fa piacere che la grandezza di queste manifestazioni abbia coinvolto in modo capillare il territorio che lavora a stretto contatto con Kaletra e con il direttore artistico, il maestro Adorno, per il buon esito degli eventi anche in termini di promozione del territorio. Non posso che ringraziare tutti gli organizzatori, tra cui anche i tanti volontari che fanno parte di Kaletra e che si mettono a disposizione».

«Da parte nostra – conclude il direttore artistico, il maestro Adorno –, ringraziamo l’amministrazione, che non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto, i tantissimi sponsor privati, che hanno compreso il valore di coniugare la musica al territorio e hanno così contribuito a rendere Orbetello uno dei luoghi più rinomati nel panorama pianistico internazionale. Ringraziamo tantissimo anche i nostri volontari, che ci dedicano il loro tempo libero per la buona riuscita sia dell’Orbetello Piano Competition che del Piano Festival».

La manifestazione

L’Orbetello Piano Competition si terrà dal 3 all’11 maggio nell’auditorium comunale di piazza della Repubblica, nel centro storico della cittadina lagunare. Il 5 maggio, alle 21.30, si terrà il concerto dei vincitori di Orbetello Piano Competition Junior, il 10 maggio alle 21.30 si terrà un evento speciale con il concerto della pianista sud coreana Jieun Park, che vive e studia a New York e che nel 2022 ha vinto l’Orbetello Piano Competition. Infine, l’11 maggio, alle 21.30, si terrà il concerto dei finalisti e la conseguente premiazione di Orbetello Piano Competition Master.

La giuria della sezione Junior è composta da: Denise Lutgens (Paesi Bassi) pianista, docente alla Globe Hilversum, direttrice artistica del Globe Intl. Piano Competition ; Alberto Ferro (Italia), pianista, vincitore del Beethoven Competition Bonn, docente al Conservatorio di Palermo; Aisa Ijiri (Giappone), pianista, artista Steinway, fondatrice e direttrice artistica di Tokyo International Piano Association e Montecatini International Piano Festival & Competition; Danijel Gašparović (Croazia), amministratore delegato di CristoforiumArt artist management, presidente della Wpta Croazia, docente al Sudigo Zabok; Helena Sul (Svezia), pianista, docente, direttrice artistica del Goteborg Intl. Piano Festival and Competition

La giuria della sezione Master è composta da: Daniel Rivera (Argentina), pianista, docente della masterclass Accademia “Stefano Strata” di Pisa, direttore artistico del concorso pianistico Toscana Città di Cascina; István I. Székely (Ungheria), pianista, professore al Conservatorio Superior Katarina Gurska di Madrid, direttore artistico do Alicante Intl. Piano Competition e del Dénia International Piano Festival ; Olga Monakh (Ucraina/Germania), pianista, direttrice artistica del Samson François Intl Piano Competition e festival di musica da camera “Rencontres musicales du Negresco” di Nizza; Anna Maria Stanczyk (Polonia), Ams Concert pianist, professore ospite alla PO University London, direttrice artistica del Powsin International Piano Festival di Varsavia; Luca Torrigiani (Italia), pianista, docente di pianoforte principale al Conservatorio “Pollini” di Padova, direttore artistico dell’Associazione cultura e musica “Giulio Rospigliosi”

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.orbetellopianocompetition.com