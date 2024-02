Giornata internazionale della donna: proiezione gratuita del film “C’è ancora domani”

Orbetello (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebrerà il prossimo 8 marzo, la Commissione pari opportunità del Comune di Orbetello ha scelto di organizzare un evento dedicato a una delle conquiste più importanti sul percorso di emancipazione delle donne: il diritto di voto.

“Il decreto del 10 marzo 1946 è una tappa storica nella lotta per i diritti delle donne e per la conquista dell’uguaglianza di genere, perché per la prima volta permise alle donne con almeno 25 anni di età di poter eleggere e essere elette alle prime elezioni amministrative post belliche e il 2 giugno successivo permise loro di partecipare al referendum di scelta tra monarchia e repubblica e all’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente – si legge in una nota della Commissione pari opportunità -.Parlando di questa storica conquista non può non venire alla mente il recente capolavoro di Paola Cortellesi, il suo film ‘C’è ancora domani’, che assume il diritto di voto delle donne come punto centrale del racconto, attorno a cui ruotano altri numerosi e importanti aspetti dell’emancipazione femminile. Un film di grande intensità, che, attraverso una sapiente miscela di realismo e poesia, entra nei cuori e infonde nuova energia alle riflessioni sul ruolo delle donne, nella società e nella famiglia”.

“Per tutte queste ragioni, le Commissarie di pari opportunità del Comune di Orbetello sono liete di invitare tutte e tutti alla visione del film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi. Sarà anche l’occasione per tutta al comunità di incontrare la Commissione nella sua interezza e conoscere le Commissarie che, attraverso il proprio impegno istituzionale, mirano a rendere l’uguaglianza di genere non solo un ideale da inseguire – termina il comunicato –, ma anche una realtà fatta di piccole, grandi continue conquiste di cui l’intera comunità beneficia”.

L’appuntamento è per venerdì 8 marzo, alle 17, al Supercinema di Orbetello, in Corso Italia 129, ingresso gratuito.