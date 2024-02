“Arte Stella”: ecco i vincitori del concorso artistico

Monte Argentario (Grosseto). Si è conclusa lo scorso 31 gennaio la possibilità di concorrere alla seconda edizione di “Arte Stella”, iniziativa dedicata esclusivamente a giovani maestri d’arte che vivono o lavorano in Toscana.

Oltre 70 artisti, mediante le più diverse espressioni moderne dell’arte (pittura, scultura, fotografia, performance, installazioni, land-art film, new media art, elaborazioni digitali) hanno interpretato il tema sull’ambiente proposto quest’anno dall’orto botanico Corsini di Porto Ercole e inviato le loro opere per partecipare al concorso.

Il concorso “Arte Stella” prende il nome da un luogo del territorio di forte richiamo, Forte Stella, una delle fortificazioni costiere più suggestive del Mediterraneo, le cui caratteristiche richiamano alla tutela della natura-territorio (per la struttura di fortificazione) e alla ricerca di un futuro sostenibile per le nuove generazioni (per la forma a stella).

I vincitori

Lo scorso 8 febbraio i membri della giuria hanno selezionato 25 lavori circa di interesse artistico ed eletto i quattro vincitori.

Primo classificato Saverio Bonelli, nato nel 1991 a Poggibonsi con l’opera “Sisifo”, seguito da Elisa Bonciani (Poggibonsi), con l’opera “AnalogiA”.

A pari merito in terza posizione Flavia Martinelli (Porto Ercole) e Costanza Lettieri (Livorno).

Una cerimonia di nomina dei vincitori è organizzata per lunedì 26 febbraio nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Argentario-Giglio, di fronte alle istituzioni – tra cui l’assessore all’educazione, Paola Pucino, e la dirigente scolastica, Laura Valenza – oltre ai partner di progetto e alla stampa.

L’orto botanico Corsini, come avvenuto nell’edizione precedente, intende esporre le opere vincitrici durante l’estate 2024, nei luoghi simbolo e di visibilità del territorio così da permettere la massima diffusione delle tematiche del progetto, anche su un pubblico internazionale.

Alessandro Corsini, presidente dell’orto botanico Corsini, insieme a Mario Cristiani, presidente di Arte Continua, hanno diretto la giuria valutatrice e dichiarano: “Siamo molto soddisfatti della diffusione che la nostra iniziativa artistica ha raggiunto e, soprattutto, della qualità dei lavori che ci sono arrivati“.

Tra i membri della giuria anche Luia Corsini, artista e curatrice, insieme a Ginevra De Blasio, dell’edizione di “Arte Stella” 2022, che dichiara: “Abbiamo raggiunto numeri starodinari di visibilità e adesione, contiamo che questa iniziativa possa crescere sempre di più per dare opportunità ai giovani artisti della Toscana”.

Un ringraziamento speciale al partner Musei di Maremma.

I membri della giuria di “Arte Stella” 2024: Alessandro Corsini, Mario Cristiani, Luia Corsini, Henryk Corsini, Emma Pilkington Goergen, Ginevra De Blasio, Stefano Russo, Mauro Papa, Irene Lauretti, Roberta Pieraccioli, Giada Breschi.

Maggiori informazioni sul sito www.ortobotanicocorsini.org

Nelle foto: il vincitore Saverio Bonelli e la sua opera d’arte