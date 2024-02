Nuovo cinema Tirreno: oltre 1500 presenze in sala in tre mesi

Capalbio (Grosseto). Un successo di presenze e di film. Dal 9 dicembre a oggi il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige è stato al centro dei weekend e della socialità capalbiese, con ben tredici pellicole proiettate.

“In un momento di grande difficoltà per le sale cinematografiche – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura del Comune di Capalbio –, la nostra amministrazione ha deciso di fare una scelta in controtendenza, ridando vita alla sala del Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Nei fine settimana degli ultimi mesi è stata proposta una programmazione di alto profilo, capace di registrare oltre 1500 spettatori, di cui più di mille residenti a Capalbio”.

Un grande traguardo raggiunto anche grazie alle proiezioni di sei film italiani, come “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e “Io capitano” di Matteo Garrone, e sette stranieri, come “Napoleon” di Ridley Scott e “Wonka” di Paul King. Questo weekend, inoltre, è ancora possibile vedere “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo.

Lavori

Nelle prossime settimane si terranno nuovi interventi di ammodernamento della struttura, comportando la temporanea sospensione delle proiezioni fino agli inizi del mese di aprile.

“Le operazioni – conclude Patrizia Puccini – permetteranno al Nuovo cinema Tirreno di accrescere la qualità dei suoi servizi e di aprirsi a tanti altri eventi culturali. Ringraziamo, infine, la Fondazione Capalbio per l’organizzazione, Giulia De Luca Gabrielli per la gestione e la programmazione dei film e la Cassa di Risparmio di Firenze per aver cofinanziato il progetto di ammodernamento”.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti, è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.