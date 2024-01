Nuovo cinema Tirreno: ecco i prossimi film in programma

Capalbio (Grosseto). Saranno due giorni ricchi di appuntamenti quelli che andranno al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Venerdì 2 e domenica 4 febbraio saranno proiettati “Pare ancora Parigi”, di Leonardo Pieraccioni, e “Io capitano”, di Matteo Garrone, candidato agli Oscar come miglior film internazionale.

Il primo sarà trasmesso venerdì 2 febbraio alle 18.15 e domenica 4 febbraio alle 16; il secondo, invece, ci sarà il 2 febbraio alle 21.15 e domenica 4 febbraio alle 17.30 e alle 19.30.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 euro per i non residenti.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.