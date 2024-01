Orbetello Book Prize 2024: la grande letteratura torna in laguna

Orbetello (Grosseto). Orbetello Book Prize tornerà nei giardini chiusi del centro storico a fine giugno 2024: è quanto ha deliberato nei giorni scorsi la Giunta lagunare che, per questa terza edizione, ha confermato l’assegnazione di un premio al libro di narrativa italiana più votato ed un premio “Tributo alla carriera” ad un’autrice/autore straniero.

Confermata dalla Giunta la terza edizione del premio letterario made in laguna, realizzato in partenariato con l’agenzia ZigZag e nato durante la difficilissima fase di pandemia ma che, fin da subito, si è candidato a essere una delle più prestigiose manifestazioni culturali dell’estate: «L’Ente – si legge nella delibera – ha approvato il regolamento di istituzione e funzionamento del premio letterario Obp – Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast” con l’intento di concorrere alla promozione della lettura, alla crescita civile ed alla coesione sociale della propria comunità. Una valenza culturale e sociale importante a cui si aggiunge quella di promozione turistica. Nel corso degli anni le iniziative assunte caratterizzanti il periodo estivo hanno acquistato una loro connotazione quali eventi di partecipazione, attrazione e coinvolgimento delle varie componenti sociali, economiche e culturali del territorio anche con lo scopo di incentivare l’economia locale e la presenza turistica sul territorio».

Un evento fortemente voluto dall’assessore alla cultura e al turismo Maddalena Ottali che, con soddisfazione, conferma le novità 2024: «Sono orgogliosa – sottolinea – che, dopo il successo ottenuto lo scorso anno in termini di pubblico, l’Orbetello Book Prize quest’anno aprirà le porte al doppio dei giurati-lettori. Per me è molto importante in quanto l’Orbetello Book Prize non è soltanto un premio letterario, ma ha l’ambizione di essere un evento largamente inclusivo con la funzione di avvicinare alla lettura prima di tutto i cittadini del territorio».

«L’Orbetello Book Prize – conclude l’assessore – è un progetto che ha anche un ritorno turistico, in quanto attrae un pubblico esterno richiamato dagli scrittori che partecipano al premio. Per me, però, resta fondamentale la funzione sociale, incarnata dagli “Amici del Parco della lettura” apprezzata dai cittadini di Orbetello e che ci ha suggerito di raddoppiare il numero dei giurati portandolo da 50 a 100. Inoltre, l’altra grande novità del 2024 è il progetto dedicato alle scuole, che rafforza ancora di più il valore che il premio assume sul coinvolgimento della cittadinanza, aprendosi ai ragazzi».

Cinque di loro contribuiranno con il loro voto a scegliere i vincitori dell’Orbetello Book Prize 2024.

Le case editrici potranno aderire alla terza edizione dell’Orbetello Book Prize inviando le proprie candidature entro il 1° marzo 2024. I migliori sei libri saranno annunciati circa un mese dopo l’apertura delle candidature, mentre i tre finalisti saranno presentati al Salone del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio.