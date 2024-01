Wenders, Pieraccioni e Garrone: i prossimi film al Nuovo cinema Tirreno

Capalbio (Grosseto). Saranno due weekend ricchi di appuntamenti quelli che andranno in scena al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Nella rinnovata sala polifunzionale saranno proiettati “Pare parecchio Parigi” di Leonardo Pieraccioni, venerdì 26 gennaio alle 18.15 e sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 16.30, e “Perfect days” di Wim Wenders, candidato agli Oscar come miglior film in lingua straniera e premiato al Festival di Cannes, in sala venerdì 26 gennaio alle 21.15, sabato 27 gennaio alle 18.15 e alle 21.15 e domenica 28 gennaio alle 18.15.

Il weekend successivo rimane in programma “Pare parecchio Parigi”, di Leonardo Pieraccioni, e sarà proiettato anche “Io capitano” di Matteo Garrone, candidato italiano agli Oscar come miglior film internazionale. Il primo ci sarà venerdì 2 febbraio alle 18.15 e domenica 4 febbraio alle 16. “Io capitano” è previsto invece venerdì 2 febbraio alle 21.15 e domenica 4 febbraio alle 17.30 e alle 19.30.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 euro per i non residenti. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.