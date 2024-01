Carnevaletto da 3 Soldi: in Comune la cerimonia ufficiale di presentazione

Orbetello (Grosseto). Il Carnevale è arrivato e a Orbetello si festeggia in Comune con l’ormai tradizionale taglio della torta che i ragazzi dell’istituto alberghiero lagunare preparano per la cerimonia di presentazione ufficiale del Carnevaletto da 3 Soldi, che quest’anno spegne 53 candeline.

Alla presentazione, che si è tenuta nella sala consiliare del Comune, hanno partecipato il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, l’assessore alla cultura e al turismo, Maddalena Ottali, il presidente dell’associazione Carnevaletto da 3 Soldi, Giorgio Stefanizzi, e una delegazione delle associazioni che realizzano i carri dei rioni.

Una macchina imponente fatta di volontariato e di tanto entusiasmo che parte molti mesi prima per preparare uno spettacolo che in laguna ormai è diventato una celebre tradizione e a cui l’amministrazione Casamenti, da sempre, partecipa con un importante contributo economico e per cui sta costruendo un nuovo futuro, come annunciato in conferenza stampa dallo stesso primo cittadino: «Ringraziamo tantissimo tutti coloro che partecipano alla realizzazione di una manifestazione bellissima, largamente apprezzata sia dalla cittadinanza che dai tanti turisti che ogni domenica arrivano a Orbetello per godersi lo spettacolo del Carnevaletto. Per questo la nostra amministrazione partecipa dal punto di vista economico contribuendo con circa 60mila euro e stiamo lavorando per dare una sede stabile a coloro che costruiscono i carri».

La casa del Carnevale

Una casa per i carristi che sarà realizzata a Orbetello Scalo, dove sarà trasferita la lavorazione dei 4 carri che in questo momento vengono realizzati nel capannone dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco a Neghelli: «Stiamo lavorando – sottolinea il sindaco – per dare una sede definitiva a coloro che costruiscono i 4 carri di Neghelli, Orbetello e Scalo in un’area già individuata a Orbetello Scalo. Un’ipotesi che è già molto avanti e quindi potrebbero esserci nell’immediato futuro delle novità in tal senso perché l’immobile dove avviene attualmente la realizzazione presto avrà una destinazione d’uso diversa e perciò l’amministrazione si sta impegnando affinché per i carristi ci sia un’alternativa che sia definitiva e permanente mettendo a disposizione un immobile di proprietà comunale interamente dedicato alla realizzazione dei carri allegorici».

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Ottali, che aggiunge: «Quello di dare una casa stabile a 4 dei 6 carri è un obiettivo molto importante tra i tanti già raggiunti e tra quelli che ci siamo prefissati per continuare a sostenere e valorizzare la manifestazione. Ringraziamo l’associazione Carnevaletto da 3 Soldi e tutte le associazioni che costruiscono i carri allegorici per il loro prezioso lavoro e che sono l’anima di una festa che senza di loro non potrebbe vedere la luce. Tantissimi volontari che contribuiscono a portare in corso Italia ben 4 appuntamenti attesissimi che rendono Orbetello uno dei grandi protagonisti della tradizione carnevalesca in Maremma».

Una manifestazione di cui i carri sono certamente i protagonisti principali, ma per cui, ogni anno, l’associazione Carnevaletto da 3 Soldi si impegna a realizzare tanti appuntamenti a latere, tra cui il primissimo nella discoteca New Line di Orbetello, sabato 20 gennaio, che avrà per protagoniste le reginette dei carri allegorici: «Sabato 20 gennaio – illustra il presidente dell’associazione Carnevaletto, Giorgio Stefanizzi – sarà la prima tappa di un viaggio fatto di colore e allegria, ma anche di tanto tanto impegno e ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco, gli assessori Ottali e Minucci, il consigliere Berardi per il supporto insieme a tutti i volontari che contribuiscono a rendere possibile la realizzazione di questa bellissima festa».

«Oltre ai locali per i 4 carri di Orbetello – dichiara ancora il presidente –, come associazione, insieme all’amministrazione comunale, supportiamo i carristi di Fonteblanda che stanno cercando una sede più consona per la realizzazione del carro in quanto, da anni, lavorano in condizioni difficili in una struttura mobile e sembra che già si siano aperti degli spiragli per una soluzione. Il nostro lavoro è un lavoro molto delicato, che cura i vari aspetti e le varie fasi dell’organizzazione e, per questo, ringrazio la mia squadra tecnica che mi supporta dall’inizio del mio mandato, persone che mettono a disposizione il loro tempo libero con serietà e dedizione e che, insieme ai carristi in primis ma anche molti altri, creano le condizioni affinché questa tradizione vada avanti».

«Quest’anno – conclude il presidente – ho avuto modo di promuovere in prima persona la manifestazione e ho avuto molti riscontri positivi sui territori dell’intera provincia, dove siamo stati accolti con calore, sintomo che il Carnevaletto da 3 Soldi è un evento caro sia agli orbetellani, ma anche a chi vive nei luoghi intorno a noi. Inoltre, guardando al futuro, ci piacerebbe, con la realizzazione dei locali di Orbetello Scalo, poter riuscire ad aprire una “scuola” del Carnevale per coinvolgere ancora di più i giovani nel Carnvaletto, per garantire continuità a un sapere radicato che non deve andare perduto. Infine rivolgiamo un affettuoso pensiero a coloro che abbiamo perso nel corso degli anni e che sono state delle colonne per la vita della nostra manifestazione».

«Ringraziamo – conclude Ottali – i ragazzi e gli insegnanti dell’istituto professionale Enogastronomico “Del Rosso – Da Verrazzano” di Orbetello che, ormai da anni, preparano una splendida torta per questa cerimonia di presentazione ufficiale e che possiamo considerare di buon auspicio per il successo che, di anno in anno, ottiene il nostro Carnevaletto da 3 Soldi».

Dalla serata di sabato 20 gennaio si passa poi alla prima sfilata dei carri allegorici in corso Italia domenica 28 gennaio, a partire dalle 15.30. Ingresso 6 euro, biglietto gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Il programma

Si parte con la prima sfilata in corso Italia, nel cuore del centro storico di Orbetello, domenica 28 gennaio alle 15.15 con i carri allegorici di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione, di gruppi e naschere con la partecipazione di Re Carnevale e del Corpo bandistico La Racchia, Banda comica di Vejano (Viterbo)

Domenica 4 febbraio il primo appuntamento è alle 10 allo stadio “Ottorino Vezzosi” di Orbetello con il torneo di calcio “Coppa Carnevaletto” con riconoscimenti di Re Carnevale per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il corso mascherato avrà inizio alle 14.30 e si terrà come sempre in corso Italia: ad accompagnare la sfilata dei carri ci sarà la banda “Filippo Mascagna” di Caprarola (Viterbo).

Giovedì 8 febbraio, in occasione del Giovedì grasso, l’associazione Carnevaletto propone la “Festa del bambino in maschera con attrazioni e animazione per bambini e ragazzi in piazza Eroe dei due mondi dalle 15 alle 18. Inoltre, a partire dalle 18, l’auditorium di Orbetello ospiterà lo spettacolo teatrale “A teatro ogni scherzo vale!” dedicato ai bambini, regia di Irene Lizzulli, con giovani protagonisti dai 6 ai 12 anni, a cura dell’associazione In Itinere.

Sabato 10 febbraio veglione mascherato del Sabato grasso alla discoteca NewLine di Orbetello alle, 22 con l’orchestra ExtraBand. Saranno premiate le maschere più belle della serata con premi offerti dalla direzioe del NewLine (Ingresso ridotto per le maschere iscritte al Carnevaletto).

Domenica 11 febbraio si inizia alle 12 in via Mura di Levante con le maschere del Carnevaletto in sup, con la collaborazione dell’associazione “Maremma sup avventura e non solo” . Alle 14.30 in corso Italia ci sarà il terzo corso mascherato: ad accompagnare la sfilata dei carri allegorici ci sarà la banda di Torniella da Roccastrada.

Sabato 17 febbraio gran finale in notturna con la sfilata gratuita dei carri allegorici a partire dalle 18.30, accompagnati dalla banda Città di Grosseto. Alle 21, in piazza Eroe dei due mondi spettacolo di chiusura della 53esima edizione con il saluto di Re Carnevale, le premiazioni dei gruppi e maschere, la proclamazione della vincitrice del concorso della Reginetta del 53esimo Carnevaletto da 3 Soldi e del Carrissimo 2024, con la consegna del drappo dipinto dall’artista Valerio Stronchi.

A seguire lo spettacolo pirotecnico della premiata ditta Mazzone di Orbetello in via Mura di Levante, offerto da Banca Tema. La serata si concluderà, poi, in piazza Eroe dei due mondi con il djset che andrà avanti fino alle 2.00.

I carri

Rione Albinia: “Non credere alle favole”

Rione Centro 2.0: “Luna Parké. La vita è come una giostra”

Rione Neghelli in Armonia; “Cose dell’altro mondo”

Rione Neghelli Gruppo Carristi: “Oltre la grotta.. il valhalla”

Rione Fonteblanda: “BarbieBlanda. Frazione di Barbietello”

Rione Stazione: “StaziOne Piece”

Le reginette

Martina Lombardelli – Rione Albinia

Ginevra Sassi – Rione Centro 2.0

Emily Allegro – Rione Fonteblanda

Valeria Fiorini – Gruppo carristi Rione Neghelli

Paola Zagrean – Rione Neghelli in Armonia

Martina Grandi – Rione Stazione

Ingresso corsi mascherati (28 gennaio/ 4-11 febbraio): 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 12 anni.