Proseguono le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno: questo weekend c’è “Wonka”

Capalbio (Grosseto). Prosegue la stagione invernale al Nuovo cinema Tirreno.

Dopo i successi delle ultime settimane la sala polifunzionale di Borgo Carige si arricchisce della pellicola targata Warner Bros. “Wonka“, il film di Paul King con Timothée Chalamet, candidato come miglior attore in un film musicale o commedia ai Golden Globe 2024, Hugh Grant e Olivia Colman.

“Le presenze registrate in queste settimane – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – dimostrano quanto la comunità sia entusiasta per l’apertura del cinema e quanto sia importante incentivare e rafforzare il calendario culturale del territorio. Come amministrazione ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, a beneficio dei capalbiesi e dei visitatori”.

Il prequel, che racconta come Willy Wonka sia divenuto il proprietario della nota “Fabbrica di cioccolato”, sarà trasmesso venerdì 12 gennaio, alle 19 e alle 21.15, sabato 13 gennaio, alle 16, e domenica 14 gennaio, alle 16, alle 18 e alle 21.15 (in quest’ultimo caso la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano).

“La volontà – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – è quella di continuare a investire e a credere nella cultura, offrendo un calendario ricco di appuntamenti e di alto profilo durante tutti i mesi dell’anno. Siamo convinti che anche ‘Wonka’, così come gli altri film che abbiamo proposto nelle scorse settimane, riscuoterà tanta partecipazione”.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 euro per i non residenti. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.