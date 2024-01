Festa di Capodanno: il Conte Max e Dj Cappiello infiammano piazza Eroe dei due mondi

Orbetello (Grosseto). Tutto esaurito in piazza Eroe dei due mondi, a Orbetello, per la festa di San Silvestro con il Conte Max Venturacci e il dj set di Dj Cappiello.

In Lìlaguna il 2024 si è aperto all’insegna del ritmo e dell’allegria con una festa che ha registrato un record di presenze: prima della mezzanotte il pubblico è stato intrattenuto dall’allegria irresistibile del Conte Max che, con la sua chitarra, ha fatto cantare quanti si erano già riversati nel centro storico in attesa del conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno.

A seguire piazza Eroe dei due mondi si è trasformata in una grande pista da ballo per una festa che si è protratta fino a notte inoltrata.

Grande soddisfazione del primo cittadino, che è intervenuto sul palco per salutare insieme alla cittadinanza il 2023 e accogliere il nuovo anno: «Una formula che ha un grande successo – sottolinea il sindaco, Andrea Casamenti – e siamo soddisfatti del riscontro che abbiamo ottenuto. Ringraziamo la Proloco per il sostegno organizzativo, gli artisti intervenuti per la loro professionalità e la cittadinanza che si è fatta coinvolgere dall’allegria della festa».