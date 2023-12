In paese Capodanno si festeggia in piazza: protagonista l’orchestra False partenze

Porto Santo Stefano (Grosseto). Ad accogliere il 2024 in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano sarà la musica delle False partenze, l’orchestra dell’associazione “Diego Chiti” di Manciano. Dalle 23.30, la formazione composta da undici elementi e diretta da Michele Santinelli si esibirà per il Capodanno in piazza promosso dal Comune di Monte Argentario.

Si tratta dell’ultima tappa del minitour delle False partenze che, dopo i due concerti di Manciano e Magliano dedicati al Natale, si apprestano a dare il benvenuto al nuovo anno con una scaletta pensata per ballare, cantare insieme ed emozionarsi, dove non mancheranno i loro “cavalli di battaglia” con gli omaggi alla canzone d’autore italiana e internazionale e ai grandi successi del rock.

Le False partenze

Le False partenze, nate tra il 2004 e il 2005 nei laboratori di musica di insieme della scuola di musica “Diego Chiti” di Manciano, hanno all’attivo quasi 300 concerti. Sul palco di Porto Santo Stefano saliranno: Stefania Buccioni, Rachele Marinelli (voce), Raffaele Boni (chitarra), Leonard Pruneti (pianoforte), Valerio Bianchi (basso elettrico), Luigi Greco (batteria), Sergio Vitale, Luca Contini, Mirco Pierini (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Yuri Nocerino (sax Alto) e Michele Santinelli (sax tenore e direzione orchestra).

Fanno parte della False partenze, o ne hanno fatto parte negli anni, anche gli otto volontari dell’associazione “Diego Chiti” che organizza il Manciano street music festival, una kermesse musicale ormai attesa nell’estate maremmana.