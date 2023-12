Albanese, Ridley Scott e “Wish”: prosegue la stagione invernale al Nuovo cinema Tirreno

Capalbio (Grosseto). Ancora tanti appuntamenti al Nuovo cinema Tirreno a Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre, alle 16.15, alle 18.15 e alle 21.15, sarà proiettato “Cento domeniche“, il film di e con Antonio Albanese.

Il 2024 invece sarà inaugurato dalle pellicole “Wish“, il 62° classico della Disney, e “Napoleon”, di Ridley Scott. Il primo sarà proiettato il 1° gennaio, alle 18.15, e il 5, il 6 e il 7 gennaio alle 16.15 e alle 18.15; il secondo, sempre nelle stesse date, alle 21.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 euro per i non residenti. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.