“Mistica notte”: l’Officina del Malcontento racconta il Natale

Porto Ercole (Grosseto). Sabato 23 dicembre, a Porto Ercole, per “Natale insieme”, il programma di eventi natalizi organizzato dalla Pro Loco, l’Officina del Malcontento presenta lo spettacolo di teatro-canzone “Mistica notte. Canzoni e storie del Natale”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo dell’ensemble, composto da Carla Baldini (canto), Dino Simone (fisarmonica e canto), Angelo Fucci (chitarra) e Guglielmo Eboli (percussioni), attinge al vasto e variegato repertorio delle musiche natalizie nei diversi generi musicali: dai canti popolari (il napoletano “Quanno nascette Ninno”) e cantautorali italiani (Carosone, De Gregori) alle tradizionali carols inglesi e francesi (“God rest ye, Merry Gentlemen”, “Il est né le Divin Enfant”), senza dimenticare i più classici standard natalizi americani, da “Jingle Bells” a “Santa Claus is coming to town, da “Winter wonderland” a “Have yourself a Merry Little Christmas”.

All’esecuzione musicale fanno da cornice e si alternano presentazioni, storie, aneddoti sullo “spirito del Natale”: così anche “White Christmas” riacquista una dimensione di storia popolare carica di emozioni, ancora tutta da scoprire.

Il concerto si terrà alle 18 nella centrale piazza Roma, dove il mercatino di Natale e la degustazione dei vini delle cantine del territorio “Prosit” fanno da cornice al tradizionale albero di Natale.