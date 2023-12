Una mostra per ricordare il fotografo del paese: ecco l’iniziativa della Croce Rossa

Magliano in Toscana (Grosseto). Domenica 17 dicembre, alle 10.30, sarà inaugurata, nella sede della Croce Rossa di Magliano in Toscana, in via XXIV Maggio, una mostra fotografica per ricordare il fotografo Alberto Andrei, il quale, prima di morire donò, alla delegazione della Croce Rossa, una raccolta di foto. Scatti importanti che hanno immortalato persone ed eventi che fanno la storia di una piccola comunità.

I volontari della delegazione di Magliano, davanti a tale gesto, si sono sentiti in dovere di organizzare l’evento, per ricordare Alberto, il fotografo di Magliano, che girava con la macchina fotografica, scattava le foto e le lavorava nel suo laboratorio. Sapori e ricordi rimasti impressi ricordati con tanta nostalgia e custoditi gelosamente da ciascuno nel proprio Io.

Il presidente del comitato della Croce Rossa di Grosseto, Hubert Corsi, e la delegata di Magliano in Toscana, Mirella Pastorelli, ringraziano la famiglia per il nobile gesto e rivolgono l’invito a tutti i cittadini “per ricordare insieme questa grande persona che grazie alla sua arte ha immortalato persone e momenti significativi che rivederli a distanza di anni fanno rivivere e provare importanti emozioni”.