Allen, Albanese e Ridley Scott: tutti i film della stagione invernale al Nuovo cinema Tirreno

Grosseto. Dopo il successo di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, la programmazione del Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, a Capalbio, si arricchisce di tante pellicole di livello nazionale e internazionale.

Si comincia questo weekend con “Un colpo di fortuna – Coup de chance” di Woody Allen, il cinquantesimo film del regista newyorkese che racconta con ironia e amarezza le sorti umane in una Parigi da cartolina.

“Grazie alla collaborazione con Fondazione Capalbio – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura –, abbiamo allestito un calendario ricco di pellicole di alto profilo. Poter offrire un servizio così ampio, attento ai vari gusti del pubblico, permetterà al Nuovo cinema Tirreno di essere al centro della socialità dei capalbiesi e dei visitatori per le prossime settimane”.

“Un colpo di fortuna”

La pellicola, presentata alla 80° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud e Niels Schneider, racconta di una storia d’amore fatta di tradimenti, gelosie, di una misteriosa sparizione e di un “colpo di fortuna” che ribalterà le sorti della situazione.

“Un colpo di fortuna – Coup de chance” sarà proiettato venerdì 15 dicembre alle 17, sabato 16 dicembre alle 16.30, 18.30 e 21.30 e domenica 17 dicembre alle 16.30 e 18.30. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 euro per i non residenti. Sabato 16 dicembre, inoltre, dalle 17.30, l’azienda agricola Fratelli Barile offrirà una degustazione di vini bianchi per gli spettatori.

I prossimi film

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre, invece, al Nuovo cinema Tirreno sarà proiettato “Santocielo” di Ficarra e Picone; venerdì 29 e sabato 30 dicembre ci sarà “Cento domeniche” di Antonio Albanese; mentre il 1°, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2024 nella fascia pomeridiana sarà proiettato “Wish” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn e in quella serale “Napoleon” di Ridley Scott.

“Prosegue il forte legame – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – tra Capalbio e il cinema d’autore. Dopo l’ottima partenza della stagione invernale con ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, presentiamo un calendario che spazierà dal cinema italiano a quello americano, portando in sala anche le ultime fatiche di due giganti della cinematografia contemporanea, come Woody Allen e Ridley Scott”.

Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti che si svolgeranno fino al weekend dell’Epifania è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.