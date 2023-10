Li Bindoli, eletto il consiglio direttivo della compagnia teatrale: tutti i membri

Monte Argentario (Grosseto). Si sono tenute di recente le elezioni del nuovo consiglio direttivo della compagnia teatrale santostefanese Li Bindoli e sono state elette “al timone” quasi tutte donne: Samantha Cimino, presidente, Francesca Casalini vicepresidente, Paola Iannetti, tesoriera, Fabiana Mataloni, segretaria, e poi tre consigliere, Susy Cecchi, Alessandra Lacchini e Simona Franceschelli, e due consiglieri, Stefano Solari e Marco Cavazzini

Li Bindoli

La compagnia Li Bindoli, gruppo di animazione teatrale, è sicuramente una delle eccellenze di arte e cultura dell’Argentario, nato nel 1993 con lo scopo di promuovere e diffondere il teatro dialettale locale senza finalità di lucro, infatti gli incassi delle rappresentazioni sono stati sempre devoluti in beneficenza; una storia trentennale iniziata diversi anni prima, nel lontano 1986, sotto l’egida di don Angelo, l’attuale Cardinal Comastri, da Mauro Cerulli, con la collaborazione di Giancarlo Capitani, e dopo qualche anno con la costituzione ufficiale dei Li Bindoli e poi tante commedie esilaranti in vernacoliere santostefanese, sempre molto apprezzate da residenti e turisti.

Artemare Club torna a sostenere l’importante compagnia teatrale e il comandante Daniele Busetto, che ama il teatro grazie al padre Gastone, veneziano, nel 2024 centenario, e che ha lavorato per decenni nelle più importanti compagnie dei teatri stabili in Italia, arrivando ad insegnare all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma, ha sottoscritto la tessera di socio come tante altre persone appassionate