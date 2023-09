Raduno delle Vespe, premio “Gastone Franci” e “Nuvole”: continuano gli eventi in paese

Capalbio (Grosseto). Tanti appuntamenti a Capalbio nella giornata di domenica 10 settembre.

Si comincerà alle 11.30 con il “Raduno vespe d’epoca” in esposizione al Circolo Cavalcanti di Maremma. L’evento vedrà la partenza da Grosseto, l’arrivo a Capalbio, la visita nel centro storico e infine il pranzo alla sagra del cinghiale.

Alle 16.30, alla galleria Il Frantoio, si terrà la prima edizione del premio “Gastone Franci”, in ricordo dell’ex sindaco scomparso nell’agosto 2022. Il concorso d’arte, promosso dal Comitato organizzativo sagra del cinghiale e in collaborazione con Comune, Fondazione Capalbio, Terre di Sacra, Valle del buttero, Banca Tema e Il Frantoio, sarà incentrato sulla presentazione di opere, realizzate con la carta, che abbiano come tema Capalbio. I vincitori saranno annunciati durante l’evento.

Alle 18, all’Anfiteatro del Leccio, si terrà lo spettacolo teatrale “Nuvole” della compagnia grossetana “Confine Zero”, all’interno della stagione culturale organizzata da Fondazione Capalbio in collaborazione con il Comune.

Infine, alle 20, dalla sagra del cinghiale partirà l’escursione notturna volta alla scoperta del fascino della macchia maremmana. La partecipazione è aperta a tutti, sia ai camminatori più esperti che non.

Per maggiori informazioni e per prenotare è possibile chiamare il numero 349.0579362.