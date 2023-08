“Under the sea”: i dipinti astratti di Luca Nossan in mostra

Orbetello (Grosseto). Un’esperienza artistica coinvolgente è pronta a prendere vita nella suggestiva cornice di Orbetello, dove il pittore Luca Nossan presenterà la sua mostra personale, intitolata “Under the sea”, nella suggestiva sala del Frontone, in piazza della Repubblica.

La mostra, organizzata da Toscana Cultura con il patrocinio del Comune di Orbetello, verrà inaugurata il 25 agosto e terminerà il 3 settembre.

La mostra

I dipinti astratti di Nossan invitano lo spettatore a guardare oltre le apparenze e ad esplorare la profondità dell’anima umana e del mondo naturale. Attraverso colori vibranti e forme suggestive, l’artista trasmette emozioni positive ed esperienze che vanno al di là delle parole, invitando ognuno ad una riflessione personale sulle meraviglie del creato.

Entusiasta del progetto l’assessore Maddalena Ottali: “E’ con grande piacere che ospitiamo le opere di questo giovane artista, espressione di una forma d’arte emozionale che siamo certi saprà coinvolgere tutti i visitatori”.

Luca Nossan

L’artista, nel 2023, ha fatto emozionare gli spettatori in diverse location. Dalla pittoresca Castiglione della Pescaia all’incantevole isola di Cavallo, passando per gli indimenticabili eventi di “Musica di Mare”, con la partecipazione di grandi artisti come Giovanni Sollima, Ramin Bahrami e Danilo Rea, e gli avvincenti concerti di “Note al chiaro di luna”, con giovani talenti musicali, Luca Nossan ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua arte.

Sue opere sono state esposte anche a Milano, nel quadrilatero della moda, in occasione del Salone del Mobile. Alcune sue creazioni hanno attirato l’attenzione di clienti prestigiosi e hanno trovato dimora in uffici e abitazioni di pregio, in Italia e all’estero.

“Se desiderate scoprire di persona l’incanto delle opere di Luca Nossan, lasciandovi trasportare nella magia dei suoi quadri – termina Maddalena Ottali –, immergendovi in un mondo di colori e suggestioni marine, vi invitiamo a partecipare all’apertura della sua mostra il 25 agosto dalle 19.00 nella sala del Frontone, in piazza della Repubblica a Orbetello”.