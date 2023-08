Al via la mostra dei quadri più piccoli del mondo: appuntamento in Municipio

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sabato 19 agosto, a Porto Santo Stefano, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, Stefano Busonero inaugurerà la mostra dei quadri più piccoli del mondo, che sarà visitabile fino al 3 settembre.

La mostra

La mostra si svolgerà nella sala consiliare del palazzo municipale, situato in piazzale dei Rioni n° 8 a Porto Santo Stefano.

In questa curiosissima manifestazione l’artista Stefano Busonero espone le sue opere pittoriche.

Si tratta di pitture dalle dimensioni microscopiche, che talvolta raggiungono misure sotto il millimetro, e delle riproduzioni altrettanto curiose e piccole dei grandi maestri del passato, tra cui il Giudizio universale di Michelangelo, dipinto in una superficie inferiore a quella di una moneta da un centesimo, il Cenacolo di Leonardo, realizzato dentro la cruna di un ago da sarto, nonché le tre opere di Raffaello della Stanza della Segnatura in Vaticano …e tanto altro ancora.

Busonero presenta le sue curiosissime raffigurazioni dipinte su altrettanti curiosissimi supporti pittorici come, ad esempio, sul globo terraqueo della monetina da un centesimo, dentro le crune di piccolissimi aghi da sarta e nelle cavità di aghi di siringa, nonché su supporti plastici, come microscopici ritagli di schede telefoniche.

Per far godere al visitatore queste microscopiche opere, l’artista ha corredato ogni suo quadro con un lente d’ingrandimento … così da trasformarlo in un vero e proprio investigatore che entra direttamente a contatto con la parte più intima del pittore.

La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 23.

Nella foto: la riproduzione della Madonna del Cardellino di Raffaello.