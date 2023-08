“Il secolo verde”: Francesco Rutelli presenta il suo libro

Porto Ercole (Grosseto). Venerdì 11 agosto, alle 20, all’orto botanico Corsini di Porto Ercole, in via Caravaggio, arriva la presentazione del libro di Francesco Rutelli “Il secolo verde“. Modera Flavia Giacobbe, direttrice di “Formiche”, interviene Pierluigi Sassi, presidente di”Earth Day”.

L’evento si iscrive all’interno dell’intensa stagione culturale intitolata “I Notturni” realizzata nello spazio eventi della famiglia dei Marchesi Corsini, che si prendono cura di questo giardino, uno dei primi orti botanici italiani, fondato da Vincenzo Ricasoli nel 1860.

L’autore dialoga con Flavia Giacobbe, direttore di “Formiche” e Pierluigi Sassi, presidente di “Earth Day Italia”.

Il libro

“Siamo a metà del cammino, il traguardo è ancora lontano e il tempo sta per scadere. Dobbiamo agire subito, se vogliamo che il secolo verde – iniziato nel 1970 con il primo ‘Earth Day’ e destinato a concludersi cento anni dopo, quando l’India, il Paese più popoloso del mondo, dovrebbe azzerare le proprie emissioni di anidride carbonica – non si tramuti in un secolo grigio, o addirittura nero.

Ci sono profonde conseguenze del ritorno della guerra nel cuore dell’Europa anche per le politiche energetiche. La transizione ecologica è resa più complicata per l’aprirsi di nuove contrapposizioni geopolitiche. Intanto, ci rendiamo conto degli effetti dei cambiamenti climatici in atto; con eventi estremi sempre più frequenti; siccità prolungate; scioglimento dei ghiacci; migrazioni; carenze produttive e aumenti dei prezzi dell’energia e dei prodotti agricoli, con crescita delle povertà. Eppure, mai come oggi abbiamo a portata di mano strumenti tanto potenti ed efficaci per invertire la rotta, a patto che alla volontà politica dei governanti si unisca il consenso delle opinioni pubbliche, specialmente quando le scelte da compiere si mostrano impopolari.

Perché ciò accada – scrive Francesco Rutelli -, dobbiamo porci un grande obiettivo: approfittare della necessità di una rivoluzione green per realizzare la più ambiziosa e articolata politica occupazionale dell’età contemporanea, «approdando alla creazione di nuovi e buoni posti di lavoro “verdi”». Gli enormi passi avanti della ricerca (associati alle trasformazioni tecnologiche in corso) sostenuti dalla vivida sensibilità delle nuove generazioni ai temi ecologici possono imprimere una svolta decisiva a un rinnovamento che è ancora possibile. Ma sbrighiamoci, il tempo sta davvero per finire.”