Ron e l’Ensemble Symphony Orchestra in concerto: ingresso gratuito in piazza

Orbetello (Grosseto). Sarà Ron, insieme all’Ensemble Symphony Orchestra, a salire sul palco di piazza Giovanni Paolo II, davanti al duomo di Orbetello per il secondo spettacolo gratuito.

Il concerto, organizzato da Ad Arte Spettacoli e promosso dall’amministrazione comunale e dal festival “Le Crociere”, in programma venerdì 11 agosto, inizierà alle 21.30 e celebrerà i 50 anni di musica di Ron con il tour celebrativo “Non abbiam bisogno di parole live tour”.

Il tour

Un tour, che arriva nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla, avrà una scaletta che ripercorre la lunga collaborazione tra i due artisti: da “Futura” a “Piazza Grande”. I più grandi successi dell’artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia “Non abbiam bisogno di parole”), rivivranno di nuova luce durante i live. Ron sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno (tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato), insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte.

Il concerto

Nella scaletta classici intramontabili, ma anche celebri hit che l’artista scrisse per molti colleghi: da “Joe Temerario” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, da “Anima” a “E l’Italia che va”, da “Chissà se lo sai” fino alla celeberrima “Una città per cantare”, passando per “Non abbiam bisogno di parole”, “Al centro della musica”, “Attenti al lupo”, “Piazza Grande”, “Cosa sarà” e naturalmente le sue canzoni più recenti, “Più di quanto ti ho amato” e “Sono un figlio”, che faranno parte del nuovo attesissimo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Ron

La carriera di Ron è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale. Con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Ha pubblicato 26 album da studio, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1996 con “Vorrei incontrarti fra cent’anni ” in coppia con Tosca), e a sette edizioni del Festivalbar (vincendo nel 1982 con “Anima”).

L’Ensemble Symphony Orchestra

Sul palco con Ron l’Ensemble Symphony Orchestra, composta da sedici musicisti diretti da Giacomo Loprieno, che nasce in seno all’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze di alcuni tra i migliori strumentisti italiani e ha collaborato con cantanti quali Mario Biondi, Stefano Bollani, Francesco De Gregori e Francesco Renga.

Informazioni utili

L’area del concerto, in piazza Giovanni Paolo II, tra il duomo e la laguna, sarà divisa in due zone: la prima, con 250 posti a sedere, al momento tutti prenotati, e la seconda a disposizione per il pubblico in piedi che può raggiungere le 750 persone. L’ingresso all’area è libero e gratuito.

Per informazioni: tel. 0564.860447.

Foto di Roger Berthod