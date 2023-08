“Scoperte e rivelazioni”: Vittorio Sgarbi presenta il suo nuovo libro

Porto Ercole (Grosseto). Mercoledì 9 agosto, alle 21.30, in piazza Santa Barbara, Vittorio Sgarbi, storico dell’arte e sottosegretario alla cultura, presenterà il suo ultimo libro: “Scoperte e rivelazioni”. Un lavoro che dà visibilità a opere sconosciute, attraverso un viaggio, in Italia e non solo, tra vecchie chiese e case di privati, alla caccia di tesori dell’arte perduti e dimenticati, tra i quali anche un Caravaggio. Le opere descritte sono cento e Sgarbi stesso le ha rinvenute “nella emozionante caccia al tesoro effettuata e ha portato a scoperte impreviste di autori davvero importanti”.

La mostra

Nella serata di mercoledì, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Porto Ercole, farà da cornice all’evento un’esposizione di opere pittoriche, curata da Mara Scotto, che si articolerà lungo via Principe Amedeo, nel paese vecchio. Molti gli artisti locali che hanno partecipato all’iniziativa: Stefano Busonero, Daniele Calchetti, Pietrina Chegia, Desideria Corsini, Giuliana Costantini, Federico Dipinto, Gianni Loffredo, Carlo Alberto Perillo, Patrizia Rechichi, Roberto Russo, Antonella Sabato, Mara Scotto, Arturo Stronchi, Angela Tarantino, Doriana Terramoccia, Mario Wongher.

In piazza, durante la presentazione, farà da sfondo la proiezione delle opere di Giuseppe Zanoni su Caravaggio, che, proprio come era solito fare il pittore, ha scelto come modelli persone comuni, compaesani.

Infine, firma copie con la Libreria Massimi e Vittorio Sgarbi: per chi non potrà partecipare alla serata, grazie alla stream tv Life Box Streaming ,sarà possibile seguire l’evento in diretta tramite Facebook.