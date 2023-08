Musica fino a notte fonda e giochi per bambini: in paese arriva la “Notte d’Argento”

Porto Santo Stefano (Grosseto). Entra nel vivo l’estate a Porto Santo Stefano, in attesa frenetica dell’80esima edizione del Palio marinaro.

Sotto le stelle della notte di San Lorenzo, il Comune di Monte Argentario, la Pro Loco di Porto Santo Stefano, il Centro commerciale naturale del centro storico e il Centro commerciale naturale Le Vie del Valle propongono “Notte d’Argento” con una serie di appuntamenti dedicati a tutte le età, in programma giovedì 10 agosto.

Il programma

Si parte dalle 19, da Corso Umberto, con la musica itinerante della Old Florence Tixie Band, che animerà il centro storico fino via del Molo. In contemporanea, in piazza dei Rioni, sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini con giochi e tanto divertimento. La serata proseguirà sempre in piazza a partire dalle 22 con la musica coinvolgente del gruppo Accordi e Disaccordi, per poi continuare con la Notte bianca dedicata ai più giovani.