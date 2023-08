“Il mio vissuto”: le opere di Alfredo Toccafondi in mostra nella sala dell’ex Frontone

Orbetello (Grosseto) Fino al 20 agosto la sala espositiva dell’ex Frontone di Talamone di Orbetello, in piazza della Repubblica, ospita “Il mio vissuto”, mostra personale del pittore lagunare Alfredo Toccafondi, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Neghelli in Armonia”.

Alfredo Toccafondi

Toccafondi, nato a Neghelli (Orbetello) il 27 marzo 1955, ha avuto sempre la passione per il disegno e la pittura che ha coltivato con slancio e dedizione per tutta la sua vita. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto tecnico per geometri di Grosseto, ha cominciato la sua carriera universitaria alla facoltà di agraria a Pisa ma, a seguito di un incidente, ha sviluppato il concetto di dedicarsi totalmente alla sua passione per la pittura e il disegno. Si è iscritto, perciò, all’Accademia delle belle arti “Lorenzo da Viterbo” a Viterbo e ha concluso l’Accademia con la tesi su Chagall, dal titolo “Il colore di M. Chagall emozione e narrazione”, seguito dal professor Italo Faldi, uno dei massimi critici d’arte italiani.

Dal grande maestro Renzo Vispignani ha frequentato il corso di scultura all’Accademia delle belle arti di Carrara, perfezionando la sua preparazione, e nel 1984 ha partecipato al concorso “Pietro Aldi” a Manciano, dove affermati critici gli hanno conferito il secondo posto per i multipli. Con l’opera “Incisione” nel 1986 rappresenta l’Accademia in un programma di Pippo Baudo su Canale 5, “I numeri uno”.

Dalla sua prima mostra a Orbetello nel 1981, ha poi esposto le sue opere in numerose mostre tra Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Capalbio, Grosseto e Viterbo e “Il mio vissuto” è la prima personale che l’artista organizza dopo la pandemia: «Una mostra molto importante per me – sottolinea –, che torno a esporre dopo 5 anni presentando una selezione di opere che raccontano i luoghi in cui ho vissuto, le persone che ho incontrato, alcune che ho perso ma mai dimenticato».

Opere che raccontano, attraverso le pennellate sapienti di Alfredo, i luoghi più belli del nostro territorio, dall’isola rossa ad Ansedonia, passando per la laguna di Orbetello: «Sono immagini della mia vita – conclude Toccafondi – che ho realizzato nel corso degli anni, senza trascurare mai la qualità del disegno ornato e della creazione del colore».

L’appuntamento con “Il mio vissuto” è tutti i giorni, fino al 20 agosto, nella sala espositiva dell’ex Frontone di Talamone di Orbetello, in piazza della Repubblica. Ingresso libero.