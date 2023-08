Orbetello Piano Festival: il concerto di Nakata Asagi conclude la manifestazione

Orbetello (Grosseto). La classe, la genialità e la grazia di Nakata Asagi (pianoforte) chiudono la dodicesima edizione dell’Orbetello Piano Festival.

Domani, sabato 5 agosto, alle 21.23 nel Forte di Torre Saline ad Albinia va in scena il talento di una delle migliori pianiste del mondo, che proporrà un programma con musiche di R. Russo e F. Liszt.

Asagi Nakata

Asagi Nakata ha recentemente ricevuto il 1° premio al Budapest Liszt Ferenc Competition e ha ricevuto una borsa di studio completa dalla Adam Gyorgy Foundation per partecipare al festival Franz Liszt di New York (2021).

È vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio al Franz Liszt Weimar (2009), Epta Belgian International (2009), Beethoven Piano Society of Europe Junior (2010) e seconda classificata al Windsor 2015 concorso pianistico Iiternazionale. Altri successi includono il primo premio al Marlow concorso internazionale di concerti (2007), Terzo premio al James Mottram concorso internazionale (2008), quarto premio all’Ettlingen International Competition (2010), terzo premio al concorso pianistico internazionale Wpta (2019) e terzo premio al 1° concorso pianistico internazionale Amadeus (2019). Asagi si è esibita alla Wigmore Hall, Cadogan Hall, St. James’s Piccadilly, Steinway Hall e tutte le principali sale di Londra.

Le esibizioni all’estero includono Giappone, Russia, Croazia, Serbia, Olanda, Italia, Belgio, Praga, Ungheria, Marocco, Francia, Germania, alla presenza di Alfred Brendel e Poloni,a dove è stata invitata come interprete ospite al 64° Duszniki International Chopin piano festival. Si è esibita con prestigiose orchestre. quali la Philharmonic Chamber Orchestra of South Bohemia, Southbank Sinfonia e Finchley Chamber Orchestra. Asagi è stata recentemente ospite di BBC Radio 3.

Asagi ha studiato alla Royal Academy of Music di Londra con Christopher Elton e Tatiana Sarkissova come Constance Bastard Memorial Scholar e si è laureata con lode nel 2018. In riconoscimento dei suoi successi alla Royal Academy of Music, Asagi ha ricevuto il Greta Parkinson Prize, il Vivian Langrish Prize, il Peter Latham Prize, il Nancy Dickinson Award e, in particolare, il “Francis Simms Prize”.

Asagi è grata per il supporto di Oleg Prokofiev Trust, Drake Calleja Trust, Talent Unlimited e The Countess of Munster Musical Trust. È anche un’artista della Concordia Foundation. Prossimamente vedrà la pubblicazione del suo dc di debutto da solista con brani del compositore Roberto Russo.

Come gustosa appendice in margine al festival, il 13 agosto alle 19.00, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero”, di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore).

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra il festival, è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello – assessorato alla cultura. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.3534407785 \+39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it