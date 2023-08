Orbetello Piano Festival: “Concerto à la carte” con Antonio Di Cristofano e Fabio Cicaloni

Orbetello (Grosseto). Tra musica e teatro domani, venerdì 4 agosto, alle 21.30 nel Forte di Torre Saline ad Albinia, prosegue l’Orbetello Piano Festival con un “Concerto à la carte”.

Il concerto

Un Rachmaninov per antipasto? O forse uno Schubert? Un bel primo a base di Mozart…o Beethoven? E – perché no – un secondo senza dimenticarsi del dolce e del caffè. Insomma, …a voi la scelta: bastano un pianista come Antonio Di Cristofano e un attore come Fabio Cicaloni ed ecco che il concerto è servito!

Uno spettacolo divertente ed emozionante che esplora insoliti confini dell’arte scenica e propone un viaggio tra partiture immortali.

Antonio Di Cristofano

Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di Pianoforte nel 1986 al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida del maestro Antonio Bacchelli e si è successivamente perfezionato con il maestro Massimiliano Damerini.

Si è esibito in prestigiose istituzioni italiane e sui palcoscenici di mezzo mondo, collaborando con tantissimi direttori e prestigiose orchestre. Dopo aver debuttato nel 2006 con gran successo nella Weill Hall a New York, si è esibito nell’Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony riscuotendo ampi consensi. Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra nel 2006, a cui è seguito nel 2007 un concerto nella Golden Hall del Musikverein.

Ha tenuto masterclass per il Conservatorio Ciaikovsky di Mosca, per l’Accademia di Dubrovnik, per molte Università americane. Ha inciso per la Velut Luna e Millenium.

E’ regolarmente invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali e ha ricevuto dal Rotary Club il premio per la cultura Paul Harrys Fellow per tre volte. È professore ospite al Conservatorio di Xiamen (Cina) e professore all’Accademia estiva Orpheus di Vienna.

Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto.

Fabio Cicaloni

Fabio Cicaloni, classe 1972, debutta nel mondo della musica a soli 14 anni e si dedica da subito all’arte del canto, studiando con bravissime maestre come Cleofe Arguello, Lella Gaby e Elena Vivaldi. All’età di 19 anni vince il Premio Musicultura come migliore tendenza della musica d’autore, collaborando con artisti come De André, Branduardi, Ruggeri, Toquinho, Fossati e Battiato. In quegli stessi anni comincia i suoi studi teatrali frequentando i corsi del Laboratorio di arti sceniche a Roma, diretto da Gigi Proietti e Annabella Cerliani, conoscendo, inoltre, i suoi due veri maestri: Anna Marchesini e Paolo Poli.

Incide diversi dischi come solista, collabora con nomi di rilievo del panorama musicale e partecipa a diverse trasmissioni televisive. Fonda una sua compagnia teatrale e dal 2012 la decisione di una formazione di soli uomini che porta il suo nome: I Teatranti di Fabio Cicaloni. Mentre nella vita porta avanti la sua professione di docente di lingua e cultura tedesca, il resto del suo tempo lo impiega in spettacoli teatrali pluripremiati e riconosciuti a livello nazionale. Innumerevoli i premi come miglior attore e regista che lo consacrano come “Cantattore”.

Dal 2006 inizia a condurre laboratori teatrali per studenti, con l’idea di aiutare i giovani a vincere la battaglia contro l’ansia. Dal 2010 è direttore artistico della rassegna del Teatro della scuola – Premio città di Grosseto e dal 2012 porta in scena classici del teatro italiano e non solo in tutta Italia. Dall’estate del 2019, con il lockdown quasi alle spalle, si impegna per un ritorno progressivo a teatro. Nel 2022 debutta con lo spettacolo su Milva “L’ultima nuvola rossa”. Nel 2023 ha debuttato in «Aria di Musical» con grandi consensi di pubblico e critica.

La dodicesima edizione di Orbetello Piano Festival chiuderà sabato 5 agosto con il genio di Nakata Asagi (pianoforte).

Come gustosa appendice in margine al festival, il 6 agosto alle 19.00, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero”, di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore).

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra il festival, è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello – assessorato alla cultura. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Informazioni e biglietteria: +39.353.4407785 e +39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it