Orbetello Piano Festival: Giuliano Adorno protagonista del concerto all’alba nel bosco

Orbetello (Grosseto). Tutto pronto per l’attesissimo concerto che, all’alba di martedì primo agosto, porterà il pianoforte nel bosco di Patanella (Oasi Wwf) per dare vita a uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno, impegnato in un programma che prevede musiche di E. Satie, C. Debussy, F. Chopin.

Il pianista

Giuliano Adorno, diplomatosi in pianoforte sotto la guida del maestro Antonio Di Cristofano, si è perfezionato a Parigi all’Ecole Normale “A. Cortot” e successivamente a Madrid con il maestro Leonel Morales. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in oltre 30 concorsi pianistici nazionali e internazionali e ha tenuto concerti per istituzioni italiane e straniere.

Tra le sue ultime esibizioni, il concerto a Chicago per Piano\Forte Foundation, la tournée in Giappone (Tokyo, Nagoya, Chiba) con un programma in occasione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche Italia/Giappone ed il concerto al Parco Lazienki di Varsavia per la Chopin Society. Il suo repertorio include numerosissimi autori, opere per pianoforte, musica da camera e concerti per piano e orchestra.

Ha eseguito con l’Orchestra sinfonica di Sanremo il Concerto di Mozart K246, la Rapsodia in Blu di G. Gershwin come solista con la Tbsk Orchestra Tokyo e con la banda musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi, ed ha eseguito come solista con l’Orchestra Città di Grosseto il concerto op.18 di Rachmaninov e i concerti op. 15 e op. 58 di Beethoven, oltre al Concerto n. 1 di Franz Liszt. Dal 2012 è direttore artistico di Orbetello Piano Festival e dal 2017 è fondatore e direttore artistico di Orbetello International Piano Competition. Recentemente ha eseguito il Concerto No. 2 di Camille Saint-Saens con la Sinfonica Sanremo. È attualmente docente di pianoforte principale al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

I prossimi concerti

Quindi il festival si sposta nel verde del Casale della Giannella (oasi Wwf – Albinia) dove mercoledì 2 agosto alle 21.30 andranno in scena le “Metamorfosi” di Valentina Lombardo (pianoforte), mentre giovedì 3 agosto alle 21.30 nel chiostro della Torre Saline di Albinia avrà luogo un appuntamento che vede protagonista l’Accademia musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell’Orbetello Piano Festival 2023: qui venerdì 4 agosto alle 21.30 Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro “Concerto à la carte”, mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a sigillare l’edizione 2023.

Ad arricchire il calendario dell’Orbetello Piano Festival, nel segno della contaminazione, Torre Saline ospita altri due eventi: il 3 agosto, alle 19.00, si inaugura l’esposizione “Noi siamo quelli… che si mostrano nella scrittura”, a cura di Anna Spagna Bellora.

Il 6 agosto alle 19.00, invece, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero”, di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore).

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, il festival è reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Orbetello – assessorato alla cultura. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di numerosi partner, tra cui Banca Tema.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.353.4407785 \+39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it