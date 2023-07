Capalbio Libri: dal primo agosto il festival sul piacere di leggere

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per l’inizio della XVII edizione di Capalbio Libri, il festival su ‘Il piacere di leggere. In piazza. In rete’ che si terrà a Capalbio dal primo all’8 agosto.

La presentazione in Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sindaco di Capalbio e agli organizzatori.

Un’edizione con una nuova location accogliente, la Terrazza Capalbio libri a piazza dei Pini, ai piedi del borgo antico.

Sarà l’occasione per unire il fascino, la bellezza e la praticità proprie di un luogo grande ed accogliente al centro del paese a quella di una vista meravigliosa, che giunge fino al mare e ospiterà le presentazioni dei libri e le interviste ai protagonisti del festival.

“Capalbio libri torna con tutta la sua importanza per il piacere di leggere in piazza e in rete – sottolinea il presidente Eugenio Giani -. L’edizione di quest’anno poi è particolarmente ricca, con tanti autori di primissimo livello nel panorama nazionale e una calendario di sicuro richiamo in uno dei luoghi più belli della nostra Toscana. Grazie a questo festival il ruolo della lettura risulta fondamentale per la crescita delle coscienze e la formazione di cittadini responsabili”.

“Capalbio Libri – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana – è ormai entrato a pieno titolo nel calendario di eventi estivi maremmani. Un appuntamento fisso che richiama visitatori ed arricchisce la proposta di uno dei borghi più amati della costa toscana, ed in generale dell’intero ambito turistico Maremma sud, offrendo la possibilità di ascoltare ed incontrare autori di primissimo piano e rinforzando, ancora una volta, il binomio imprescindibile tra cultura e turismo”.

Un programma ricco e variegato, che dalla narrativa alla saggistica saprà incuriosire e attrarre il pubblico e attirare nuove lettrici e lettori. All’effervescente terrazza non mancheranno i nomi tra i più stimati e apprezzati del panorama artistico italiano, da registi, finalisti del Premio Strega, attrici, giornalisti televisivi e della carta stampata, stimate poetesse e divulgatrici scientifiche, musicisti di lungo corso… Capalbio Libri proporrà, anche quest’anno, un folto parterre di ospiti pronto a stimolare, stuzzicare e appassionare l’intero pubblico del festival.

“Capalbio Libri – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – si conferma ancora una volta assoluto protagonista del palinsesto culturale capalbiese. Andrea Zagami e tutta l’organizzazione della kermesse, che ringrazio a nome dell’amministrazione, porteranno anche quest’anno autori e ospiti di altissimo profilo nazionale e internazionale, impreziosendo notevolmente l’estate dei nostri cittadini e dei turisti”.

“Raccontare che cosa è il piacere di leggere – dichiara Andrea Zagami, direttore di Capalbio Libri – è il motivo per cui è nato Capalbio Libri. Da 17 anni lo facciamo con cura e passione. Attorno al festival è cresciuta una comunità di lettori sempre più attenta ed esigente che cerchiamo di soddisfare. Importante il ruolo di istituzioni ed aziende che ci sostengono per realizzare una manifestazione in continuo sviluppo. Oggi stiamo presentando la 17^ edizione, ma stiamo già costruendo la sua evoluzione e l’approdo alla ventesima, tra tre anni, e per cui stiamo progettando iniziative speciali. Il segreto della durata? Curiosità e amore per le persone, assunzione di responsabilità e del rischio di sbagliare. Un team di professionisti competente e motivato”.

Capalbio Libri, programma e ospiti

Un’anteprima speciale animerà la doppia serata del 30 luglio: alle 19.30, in piazza dei Pini – Terrazza Capalbio Libri con Stefano Lucchini e Andrea Zoppini e “Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea” (Baldini + Castoldi). Alle 22 seguirà il concerto della The Scoop Jazz Band; un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues che proporranno un repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. Il concerto, offerto da Zigzag music, sarà una vera e propria festa di inaugurazione di questa effervescente XVII edizione.

Attesissimi tutti gli ospiti che presenteranno l’ultimo libro pubblicato: Roberto Arditti, Matteo B. Bianchi, Luigi Bisignani e Paolo Madron, Maria Grazia Calandrone, Pupi Avati, Silvia Grassi e Roberto Iadicicco, Ferdinando Adornato, Luca Berretta, Roberto Napoletano, Jonathan Bazzi, Martina Carone, Antonio Monda, Antonella Viola, Fabio Genovesi, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo.

Preziosa la presenza sul palco rosso di Capalbio Libri di giornalisti ed ospiti: Silvia Sciorilli Borrelli, Carlo Clavarino, Piero Fassino, Gaetano Miccichè, Giovanni Salvi, Fabio Sbianchi, Andrée Ruth Shammah, Flavia Giacobbe, Annalisa Bruchi, Roberta Colombo, Guido Crosetto, Luciano Tancredi, Flavia Capone, Mimma Gaspari Golino, Michela Tamburrino, Alessandro Morelli, Giuseppe De Filippi, Simona Agnes, Eugenia Maria Roccella, Francesca Nocerino, Diana De Marsanich, Angelo Molica Franco, Mariastella Gelmini, Giulia Cerasoli, Sabina Castelfranco, Giancarlo Leone, Elisabetta Mondello, Eugenio Giani, Giorgio La Malfa e Giulio Napolitano, Roberto Napoletano, Franco Bechis, Silvia Grossi, Andrea Zandomeneghi.

Storica la presenza e la partecipazione anche in questa edizione di Marta Mondelli, conduttrice di tutte le serate del festival.

Le letture sono affidate a Irene Grazioli Fabiani, Stefano Goracci, Giulia Nervi, Michela Tamburrino e a Marta Mondelli.

Tutti i giorni Silvia Grassi, racconterà al pubblico di Libreriamo, un sito con oltre un milione di visualizzazioni al mese, la vita del festival con interviste e incursioni.

Capalbio Libri intensificherà il dialogo con il mondo dei blogger, qualificherà la sua presenza su Instagram, e Facebook con attività mirate a valorizzare la manifestazione anche in quel settore della comunicazione in cui oggi, sempre di più, si sta sviluppando il dibattito sui libri e il confronto con autori e scrittori. Un’operazione che non vuole essere solo legata alla comunicazione ma ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua comunicazione e promozione potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2.