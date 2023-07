Premio Lux: al via la quinta edizione del grande cinema europeo

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per la quinta edizione del Premio Lux del pubblico, il riconoscimento che il Parlamento Europeo attribuisce per celebrare il cinema dell’Europa.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – di poter presentare anche quest’anno ai cittadini e ai turisti una kermesse così importante. Saranno quattro serate stimolanti, all’insegna del buon cinema europeo e della riflessione su temi di attualità. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Cristina Marolda, in quanto a lei è dovuta la grande opportunità di ospitare la prestigiosa rassegna”.

Il programma

Si comincia mercoledì 26 luglio, alle 21.15, nella Sala Tirreno di Borgo Carige con “Triangle of sadness”. Il film dello svedese Ruben Östlund racconta di una coppia, Carl e Yaya, che lavora nel mondo della moda. I due vengono invitati in una crociera di lusso, alla quale partecipano tanti passeggeri particolarmente benestanti, come un oligarca russo, due fabbricanti d’armi britannici e uno capitano insofferente, alcolizzato e sempre pronto a citare Marx. A seguito di una tempesta che distruggerà la nave, alcuni passeggeri naufragheranno in un’isola deserta.

“L’offerta culturale capalbiese – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – si dimostra ancora una volta varia nei suoi appuntamenti. Accanto agli eventi dedicati alla musica, al teatro e alla letteratura, con il Premio Lux sarà possibile vivere appieno il grande cinema europeo”.

La kermesse proseguirà il 9 agosto con “Alcarràs”, un film di Carla Simòn, il 23 agosto con “Close” di Luca Dhont e il 30 agosto con “Fuoco fatuo” di João Pedro Rodrigues. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.