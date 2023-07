“Grăvis : lĕvis”: le opere di Hio Rain in mostra alla galleria “Arti in corso”

Magliano in Toscana (Grosseto). Si inaugura a Magliano in Toscana, venerdì 28 luglio alle 19, negli spazi della galleria d’arte contemporanea “Arti in corso”, all’interno di Palazzo Margherita, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana, la personale di Hio Rain “Grăvis : lĕvis”, a cura di Alessia Fiori / Solos volume espositivo.

“Grăvis : lĕvis” è la mostra personale di arte visiva di Hio Rain, opere realizzate ad acquerello, matita, penna, acrilico e tecnica mista su carta: “Hio Rain illustra le mie paure e la via protetta per affrontarle o per smettere di fuggirle“, dichiara l’artista.

La ricerca dell’artista ruota tutta intorno ai rapporti. Rapporti biunivoci, mai conclusi, continuamente in mutamento, per questo sempre galleggianti nel vuoto del foglio, ad arrestare un solo istante tra gli infiniti possibili. Come un veloce sguardo, gli acquerelli si mostrano in un’inaspettata delicatezza per raccontare intimi contrappunti. Nei lavori di Hio Rain ad un gesto leggero si affianca un pensiero grave, una passione forte che si tramuta in forme delicate come un parlar figurato che esprime un animo dubbioso e che sfocia in queste opere dal fare gentile. Un’indagine personale ed emotiva, un racconto di relazioni e di contrasti: di corpi, di pensieri, di affetti.

All’inaugurazione sarà presente l’artista. La mostra sarà visitabile fino all’8 agosto, tutti i giorni, dalle 19 alle 23.