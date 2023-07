Libri gialli e flamenco: prosegue la stagione culturale in paese

Capalbio (Grosseto). Sarà una giornata all’insegna dei libri gialli e della musica andalusa.

Sabato 22 luglio, alle 18.30, alla terrazza Il Frantoio si terrà “Giallo Capalbio”, l’incontro letterario con Manuel Figliolini. L’appuntamento vedrà la partecipazione anche di Giacomo Faenza, con il suo libro “Ciao ciao commissario. Dove, senza rivelare troppo, si fanno incontri prodigiosi e Pirrone dà prova di grande acume”, e di Carlo Rispoli, Marco Cosentino e Gualtiero Della Monaca, con la graphic novel “Il caso Lattes”.

Successivamente all’Anfiteatro del Leccio, alle 21.30, ci sarà “Sevilla Flamenca”, in omaggio a Filippo Nicosia, il diplomatico particolarmente legato a Capalbio e alla sua comunità. Lo spettacolo vedrà Juan Lorenzo alla chitarra flamenca, Federico Pietroni alla chitarra e al cajon, Lara Ribichini, José Greco e l’attrice Elena Presti alla danza. Lo show si basa essenzialmente sull’arte flamenca che si respira nel capoluogo andaluso, uno stile affascinante che vanta radici antiche. Il programma prevede la parte iniziale dedicata alla chitarra flamenca da concerto, per poi passare al “baile” in un crescendo sempre più forte e dinamico, con alcuni momenti dedicati alla poesia di Federico Garcia Lorca.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.